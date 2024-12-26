Fırsatçıya uyarı! Tarım Bakanlığı: "Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Asgari ücretin artmasını 'fırsat' olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarı geldi. Tarım Bakanlığı, "Suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı. Ticaret Bakanlığı da şunları kaydetti: "Sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak mal ve hizmet satıcılarını uyarmak istiyoruz. Bütün denetim cezaları, 2025'te yüzde 43.93 artırılarak uygulanacak. Fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacak."

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