Sosyal medyada 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalarda nakit yatırma ve çekme işlemlerinde belge zorunluluğu getirileceği iddiaları dolaşıma sokuldu.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi (AA)
BELGE UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığı vurgulandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi (AA)
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaları titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi (AA)
Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."