Sosyal medyada 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalarda nakit yatırma ve çekme işlemlerinde belge zorunluluğu getirileceği iddiaları dolaşıma sokuldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi (AA)

BELGE UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakanlıktan yapılan açıklamada böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığı vurgulandı.