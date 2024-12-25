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Alkollü içkiler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı: İşte yeni tutarlar!

Alkollü içkiler ile nargile tütünün ÖTV oranı ve asgari maktu vergi tutarlarında artışa gidildi. Alkollü içeceklerde 1269,73 lira olan asgari maktu vergi tutarı 1428,44 liraya yükseldi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:22
Alkollü içkiler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı: İşte yeni tutarlar!

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    Alkollü içecekler ile nargile tütünün özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ve asgari maktu vergi tutarlarında artış yapıldı.

    KARAR RESMİ GAZETEDE
    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Karar Resmi Gazetede: Alkollü içecekler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldıKarar Resmi Gazetede: Alkollü içecekler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı

    Buna göre, alkollü içeceklerde 1269,73 lira olan asgari maktu vergi tutarı 1428,44 liraya yükseldi. Nargile tütünlerinde de asgari maktu vergi tutarı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.

    Karar Resmi Gazetede: Alkollü içecekler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldıKarar Resmi Gazetede: Alkollü içecekler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı

    NARGİLE TÜTÜNLERİNDE NİSPİ VERGİ SIFIRA İNDİRİLDİ
    Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, distile alkol kategorisinde yer alan alkollü içeceklerden en fazla tüketilen rakı ile viskinin bir litresindeki ÖTV tutarları eşitlendi.

    Bunun dışında kalan diğer distile alkol kategorisindeki içeceklerden rom, votka gibi diğer yüksek alkollü içeceklerin de ÖTV'si aynı oranda artırıldı.

    Alkollü içkilerde ÖTV oranı artırıldı (Takvim.com.tr Arşiv)Alkollü içkilerde ÖTV oranı artırıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

    Ayrıca, nargile tütünlerinin vergilemesinde de nispi vergi yerine tamamen maktu vergiye geçildi.

    Nargile tütününde ÖTV oranı artırıldı (Takvim.com.tr Arşiv)Nargile tütününde ÖTV oranı artırıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

    Bu kapsamda nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirilerek, buradaki kaybın telafi edilmesi ve fiili fiyatlara uygun ÖTV alınması için asgari maktu vergi tutarı yeniden tespit edildi.

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