Alkollü içkiler ile nargile tütünün ÖTV oranı artırıldı: İşte yeni tutarlar!

Bunun dışında kalan diğer distile alkol kategorisindeki içeceklerden rom, votka gibi diğer yüksek alkollü içeceklerin de ÖTV'si aynı oranda artırıldı.

Alkollü içkilerde ÖTV oranı artırıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

Ayrıca, nargile tütünlerinin vergilemesinde de nispi vergi yerine tamamen maktu vergiye geçildi.

Nargile tütününde ÖTV oranı artırıldı (Takvim.com.tr Arşiv)

Bu kapsamda nargile tütünlerinde nispi vergi sıfıra indirilerek, buradaki kaybın telafi edilmesi ve fiili fiyatlara uygun ÖTV alınması için asgari maktu vergi tutarı yeniden tespit edildi.