Asgari ücretin artışı ile birlikte, bir yıllık kıdeme sahip asgari ücretli bir çalışanın tazminat tutarı damga vergisi düşüldükten sonra 25.806 TL olarak hesaplanmıştır. İşte kıdem süresine göre hesaplanan diğer miktarlar...

Bu tutarlar yalnızca asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlar için geçerlidir. Daha yüksek maaş alan çalışanlar için kıdem tazminatı yıllık tavanı 41.828 TL olarak uygulanacaktır. İhbar tazminatı bu hesaplamalara dahil edilmemiştir.

Asgari ücretin artışı ile birlikte, bir yıllık kıdeme sahip asgari ücretli bir çalışanın tazminat tutarı damga vergisi düşüldükten sonra 25.806 TL olarak hesaplanmıştır. İşte kıdem süresine göre hesaplanan diğer miktarlar:

📈 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerindeki her tam yıl çalışması için bir aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Asgari ücretteki artışla birlikte, brüt tutar ve kesintiler yeniden değerlendirilir. Damga vergisi dışında kalan tutar çalışana ödenir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan faktörler şunlardır:

Brüt maaş: Hesaplamanın temelini oluşturur.

Kıdem süresi: İş yerinde geçirilen toplam süre baz alınır.

Damga vergisi: Kesintiler arasında yer alır ve tutarı azaltır.

🔍 KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İşçi, kendi isteğiyle ayrıldığında dahi bazı durumlarda kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir:

Son iş yerinde en az 1 yıl çalışmak.

08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için: 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü.

08.09.1999 – 30.04.2008 arasında sigortalı olanlar için: 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi.

30.04.2008 – 31.12.2008 arasında sigortalı olanlar için: 4600 prim günü.

01.01.2009 – 31.12.2015 arasında sigortalı olanlar için: 4600 ile 5300 arasında prim günü (her yıl için 100 gün eklenir).

01.01.2016 sonrası sigortalı olanlar için: 5400 prim günü.

Bu şartları sağlayan işçiler, SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatlarını talep edebilirler.