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Zamlı kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025: Yıllara göre ödeme listesi ve hesaplama tablosu

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretle birlikte yeniden şekillendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret net 22.104 TL, brüt 26.004 TL olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 06:17 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:08
Zamlı kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? YENİ KIDEM TAZMİNATI 2025: Yıllara göre ödeme listesi ve hesaplama tablosu

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    Asgari ücretin artışı ile birlikte, bir yıllık kıdeme sahip asgari ücretli bir çalışanın tazminat tutarı damga vergisi düşüldükten sonra 25.806 TL olarak hesaplanmıştır. İşte kıdem süresine göre hesaplanan diğer miktarlar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    🏆 2025 ASGARİ ÜCRET İLE KIDEM TAZMİNATI MİKTARLARI

    Asgari ücretin artışı ile birlikte, bir yıllık kıdeme sahip asgari ücretli bir çalışanın tazminat tutarı damga vergisi düşüldükten sonra 25.806 TL olarak hesaplanmıştır. İşte kıdem süresine göre hesaplanan diğer miktarlar:

    1 yıllık çalışan: 25.806 TL

    2 yıllık çalışan: 51.613 TL

    3 yıllık çalışan: 77.419 TL

    5 yıllık çalışan: 129.033 TL

    10 yıllık çalışan: 258.066 TL

    20 yıllık çalışan: 516.132 TL

    25 yıllık çalışan: 645.165 TL

    Bu tutarlar yalnızca asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlar için geçerlidir. Daha yüksek maaş alan çalışanlar için kıdem tazminatı yıllık tavanı 41.828 TL olarak uygulanacaktır. İhbar tazminatı bu hesaplamalara dahil edilmemiştir.

    📈 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

    Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerindeki her tam yıl çalışması için bir aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Asgari ücretteki artışla birlikte, brüt tutar ve kesintiler yeniden değerlendirilir. Damga vergisi dışında kalan tutar çalışana ödenir.

    Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan faktörler şunlardır:

    Brüt maaş: Hesaplamanın temelini oluşturur.

    Kıdem süresi: İş yerinde geçirilen toplam süre baz alınır.

    Damga vergisi: Kesintiler arasında yer alır ve tutarı azaltır.

    🔍 KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

    Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. İşçi, kendi isteğiyle ayrıldığında dahi bazı durumlarda kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Bu şartlar şu şekilde özetlenebilir:

    Son iş yerinde en az 1 yıl çalışmak.

    08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için: 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü.

    08.09.1999 – 30.04.2008 arasında sigortalı olanlar için: 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi.

    30.04.2008 – 31.12.2008 arasında sigortalı olanlar için: 4600 prim günü.

    01.01.2009 – 31.12.2015 arasında sigortalı olanlar için: 4600 ile 5300 arasında prim günü (her yıl için 100 gün eklenir).

    01.01.2016 sonrası sigortalı olanlar için: 5400 prim günü.

    Bu şartları sağlayan işçiler, SGK'dan kıdem tazminatına esas yazı alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatlarını talep edebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kıdem Tazminatına Kimler Hak Kazanır?

    Kıdem tazminatını almak için belirli şartlar bulunmaktadır. Çalışan kendi isteği ile işten ayrılmadığı sürece kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ayrıca, vefat eden çalışanların da yakınları kıdem tazminatını talep edebilir. İş Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işten ayrılanlar da kıdem tazminatını alabilir. Bunun yanı sıra, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren ve emeklilik başvurusu yapan çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca, aynı işyerinde ya da farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışanlar, kıdem tazminatını alabileceklerdir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kıdem Tazminatı Nedir?

    Kıdem tazminatı, bir çalışanın iş akdinin sona ermesi durumunda, çalıştığı süreye bağlı olarak aldığı tazminat ödemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenen kıdem tazminatı, işverenlerin çalışanlarına sağlamakla yükümlü olduğu bir haktır. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatını talep edemezler. Kıdem tazminatı, çalışanların uzun vadeli güvenliğini sağlamakta ve iş güvencesi sunmaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 yılında kıdem tazminatında yaşanacak olan artış, çalışanların haklarını daha da pekiştirecek ve çalışanlara ek bir güvence sağlayacaktır. Yeni yıl itibarıyla bu konuda daha fazla detay paylaşılacak ve çalışanların hakları netleşecektir.

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