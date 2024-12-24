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Asgari ücret zammı ile %49-69 engelli aylığı kaç TL? 2025 Engelli maaşı ne kadar oldu? %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

Her yıl düzenli olarak artırılan engelli maaşları bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan, kimsesiz veya maddi geliri olmayan engelli bireyler için önemli bir destek sunuyor. Engelli aylığı almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiği gibi 2025 yılında yapılacak zamlarla birlikte maaş miktarları da merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:11 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:06
Asgari ücret zammı ile %49-69 engelli aylığı kaç TL? 2025 Engelli maaşı ne kadar oldu? %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

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    2025 yılı itibarıyla engelli aylıklarında yapılacak düzenlemeler engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Engelli maaşlarının miktarı engellilik derecesine ve yaşa göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılında yapılması beklenen zamla birlikte bu maaşlar daha da artacak. 2025 asgari ücret zammı yüzde 30'luk artış ile 22 bin 104 TL oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2024 Engelli Aylıkları Ne Kadar?

    2024 yılı için belirlenen engelli maaşları, engellilik derecesine göre farklılıklar gösteriyor:

    Yüzde 40-69 arası engelli olanlar: 2.789,81 TL

    Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar: 4.196,70 TL

    18 yaş altı engelli bireyler: 2.797,81 TL

    Bu rakamlar, engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir finansal destek sunuyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılında Engelli Maaşlarına Yapılacak Zam

    65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

    Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. O da Ocak ayında belli olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Engelli Maaşı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

    Engelli maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında şunlar bulunuyor:

    Nafaka almamak

    Hiçbir gelire sahip olmamak

    Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak

    Hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması

    Bu koşullar, engelli bireylerin gerçekten yardıma ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek amacıyla uygulanıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Engelli Maaşı Ödemeleri Hangi Gün Yapılıyor?

    Engelli maaşlarının ödeme günü, kişinin doğum tarihine göre belirleniyor. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler şu şekilde dağıtılıyor:

    Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olanlar: Her ayın 5. günü

    Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olanlar: Her ayın 6. günü

    Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olanlar: Her ayın 7. günü

    Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olanlar: Her ayın 8. günü

    Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olanlar: Her ayın 9. günü

    Bu ödeme düzeni, engelli bireylerin maaşlarını düzenli ve sistemli bir şekilde almasını sağlıyor.

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