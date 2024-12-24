Asgari ücret zammı ile %49-69 engelli aylığı kaç TL? 2025 Engelli maaşı ne kadar oldu? %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

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2025 yılı itibarıyla engelli aylıklarında yapılacak düzenlemeler engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Engelli maaşlarının miktarı engellilik derecesine ve yaşa göre değişiklik gösteriyor. 2025 yılında yapılması beklenen zamla birlikte bu maaşlar daha da artacak. 2025 asgari ücret zammı yüzde 30'luk artış ile 22 bin 104 TL oldu.

(Takvim Foto Arşiv) 2024 Engelli Aylıkları Ne Kadar? 2024 yılı için belirlenen engelli maaşları, engellilik derecesine göre farklılıklar gösteriyor: Yüzde 40-69 arası engelli olanlar: 2.789,81 TL Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar: 4.196,70 TL 18 yaş altı engelli bireyler: 2.797,81 TL Bu rakamlar, engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir finansal destek sunuyor.