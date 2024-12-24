Asgari ücret zammı ile %49-69 engelli aylığı kaç TL? 2025 Engelli maaşı ne kadar oldu? %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

(Takvim Foto Arşiv)
Engelli Maaşı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Engelli maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında şunlar bulunuyor:
Nafaka almamak
Hiçbir gelire sahip olmamak
Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak
Hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması
Bu koşullar, engelli bireylerin gerçekten yardıma ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek amacıyla uygulanıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Engelli Maaşı Ödemeleri Hangi Gün Yapılıyor?
Engelli maaşlarının ödeme günü, kişinin doğum tarihine göre belirleniyor. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler şu şekilde dağıtılıyor:
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olanlar: Her ayın 5. günü
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olanlar: Her ayın 6. günü
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olanlar: Her ayın 7. günü
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olanlar: Her ayın 8. günü
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olanlar: Her ayın 9. günü
Bu ödeme düzeni, engelli bireylerin maaşlarını düzenli ve sistemli bir şekilde almasını sağlıyor.