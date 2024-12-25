ZAM HESAPLAMA | Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? Tablo tablo inceleme

2025 yılına kısa bir süre kala zamlı asgari ücret milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışmalar tamamlandı ve asgari ücret yeni rakamı belli oldu. Peki, yeni sene itibarıyla zamlı asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? İşte tablo tablo hesaplama detayları...
(Takvim Foto Arşiv)
Asgari ücret net ne kadar oldu?
Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, asgari ücret belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
(Takvim Foto Arşiv)
Asgari ücret brüt aylık ne kadar oldu?
Yapılan zam oranı ile beraber brüt asgari ücret tutarı 26 bin 4 liraya yükselmiş oldu.