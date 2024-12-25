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ZAM HESAPLAMA | Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? Tablo tablo inceleme

2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlandı. Güncel rakamın ne olacağı milyonlarca vatandaşın gündemindeydi. Peki, yeni sene itibarıyla zamlı asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? İşte tablo tablo hesaplama detayları...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:44 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:44
ZAM HESAPLAMA | Asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? Tablo tablo inceleme

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    2025 yılına kısa bir süre kala zamlı asgari ücret milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışmalar tamamlandı ve asgari ücret yeni rakamı belli oldu. Peki, yeni sene itibarıyla zamlı asgari ücret net, brüt saatlik, günlük, haftalık kaç TL oldu? İşte tablo tablo hesaplama detayları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari ücret net ne kadar oldu?

    Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, asgari ücret belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari ücret brüt aylık ne kadar oldu?

    Yapılan zam oranı ile beraber brüt asgari ücret tutarı 26 bin 4 liraya yükselmiş oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari ücret günlük ne kadar oldu?

    Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret belirlenmiştir. Asgari Ücret 2025 Günlük Brüt Ücret 736,80 TL.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari ücret net aylık ne kadar oldu?

    Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, ay bazlı çalışma karşılığı net asgari ücret belirlenmiştir. Asgari Ücret 2025 Aylık Net Ücret 22.104,67 TL olarak netlik kazandı.

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