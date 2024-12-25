Rapor parası, iş göremezlik parası | Asgari ücret zammı ile iş göremezlik ödeneği 2025 ne kadar, kaç TL’ye yükseldi?

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Vatandaşlar tarafından rapor parası ve iş göremezlik ödeneği 2025 rakamına dair araştırmalar asgari ücrete dair son toplantının yaklaşmasıyla beraber yoğunluk kazandı. Asgari ücret zammıyla beraber netleşen rapor parasında son durum merak ediliyor. Kritik toplantı sonrası 2025 asgari ücret rakamı açıklanacak. Birçok vatandaş arama motorlarında, "Rapor parası ve iş göremezlik ödeneği 2025 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, SGK iş göremezlik parası ve rapor ödeneği ne kadar oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) RAPOR PARASI | İŞ GÖREMEZLİK PARASI 2025 NE KADAR OLDU? Hastalık durumu halinde geçici iş göremezlik ödeneği olarak bilinen adıyla rapor parası, 2025 yılı itibarıyla ne kadar olacak merak ediliyor. Asgari ücret zammıyla birlikte, iş göremezlik paralarında da artış kaydedildi. 2025 yılı itibariyle yatarak tedavi gören çalışanlar için günlük rapor parası 433,43 TL olarak belirlendi. Ayakta tedavi görenler için ise bu tutar günlük bazda 577,90 TL'ye yükselecek.