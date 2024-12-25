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Rapor parası, iş göremezlik parası | Asgari ücret zammı ile iş göremezlik ödeneği 2025 ne kadar, kaç TL'ye yükseldi?

Rapor parası ve iş göremezlik parası 2025 merak ediliyor ve araştırılıyor. Yeni asgari ücret ile güncellenen rakamın ne olacağı hakkında birçok tahmin yürütüldü. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle birlikte birçok ödeme tutarı da değişti. Peki, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği 2025 yılı itibarıyla ne kadar, kaç TL oldu? SGK iş göremezlik parası hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte güncel rapor parası ve iş göremezlik ödeneği 2025 rakamında son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:03
Rapor parası, iş göremezlik parası | Asgari ücret zammı ile iş göremezlik ödeneği 2025 ne kadar, kaç TL’ye yükseldi?

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    Vatandaşlar tarafından rapor parası ve iş göremezlik ödeneği 2025 rakamına dair araştırmalar asgari ücrete dair son toplantının yaklaşmasıyla beraber yoğunluk kazandı. Asgari ücret zammıyla beraber netleşen rapor parasında son durum merak ediliyor. Kritik toplantı sonrası 2025 asgari ücret rakamı açıklanacak. Birçok vatandaş arama motorlarında, "Rapor parası ve iş göremezlik ödeneği 2025 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, SGK iş göremezlik parası ve rapor ödeneği ne kadar oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte habere ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    RAPOR PARASI | İŞ GÖREMEZLİK PARASI 2025 NE KADAR OLDU?

    Hastalık durumu halinde geçici iş göremezlik ödeneği olarak bilinen adıyla rapor parası, 2025 yılı itibarıyla ne kadar olacak merak ediliyor. Asgari ücret zammıyla birlikte, iş göremezlik paralarında da artış kaydedildi. 2025 yılı itibariyle yatarak tedavi gören çalışanlar için günlük rapor parası 433,43 TL olarak belirlendi. Ayakta tedavi görenler için ise bu tutar günlük bazda 577,90 TL'ye yükselecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

    Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurum tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ödenir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 İŞ GÖREMEZLİK ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    Rapor ödemesi, işveren tarafından sigortalının raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yatmaktadır. Bu ödeme, sigortalının PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlı banka hesabına direkt olarak aktarılmaktadır.

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