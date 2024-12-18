Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıkladı.
25 BAZ PUAN İNDİRDİ
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıkladı.
25 BAZ PUAN İNDİRDİ
Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.
ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?
Fed kararı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de altının ye yönde hareket edeceği...
Fed'in faiz kararından öne A Para'da altın piyasasını değerlendiren Stratejist Cüneyt Paksoy, "Altın tarafından kısa vadeli beklentiler ikiye ayrılıyor. Yukarı yönlü hareket devam eder ve hareket hızlanır diyen de var. Artık düzeltme zamanı diyen de var. Altın, FED kararı sonrası 2685 üzerinde güç kazanabiliryorsa ons altın 2700 2750 bandının geçirme gücüne konsantre olacağız. Ancak bu olmazsa ve 2630- 2590 bandı destek olarak çalışmıyorsa biraz daha temkinli olmak gerekiyor." dedi.
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