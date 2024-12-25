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Mehmet Şimşek: "Enflasyon düşmeye devam edecek"

Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen Para Sohbetleri’ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek. Enflasyon hedefiyle ilgili bazı alanlarda adım atacağız’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve kapsamındaki Para Sohbetleri programında önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında kredi notu iki kez artan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek. Enflasyon hedefiyle ilgili bazı alanlarda adım atacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Kısa vadeli dünya ekonomisinin görünümüne bakarsanız, Türkiye'nin lehine trendler içeriyor, uzun vadeli trendlere bakarsanız yapısal sorunlar var ama Türkiye'nin burada da avantajları var. Dolayısıyla kötümser olmamız için hiçbir sebep yok" dedi. Bakan Şimşek, şu mesajları verdi:


    2025 stratejik önemin ön plana çıktığı bir yıl olacak.
    Türkiye toplam borçlulukta dünyanın en iyi ülkeleri arasında.
    Kur Korumalı Mevduat'tan büyük ölçüde çıkış oldu. Türk Lirası'na olan güven arttı.
    Türkiye'de rezerv endişe kaynağı olmaktan çıktı. Kredi risk primi 260 baz puana kadar düştü. 2024 yılında notu iki kez artan tek ülkeyiz.
    Hazine'nin dış borçlanma maliyetleri azaldı.
    "Yarısı bizden" kampanyası için çok ciddi kaynaklar ayırdık. Ayırdığımız kaynaklar sosyal konutlara dönüşecek.
    Gıdada arz yönlü politika ile güçlü destekler veriyoruz. Yerli ve yenilebilir kaynakları harekete geçiriyoruz.

    İHRACATA GÜÇLÜ DESTEK
    İhracata 2025 yılında güçlü destekler vereceğiz.
    İşsizlik rakamları son yılların en düşük seviyesinde.
    Kadınlar arasında iş gücüne katılım düşük. OECD ortalamasına çıkmak için bu konuda reformlar yapacağız.
    Asrın felaketi depremlere rağmen bütçe disiplinini tesis ettik. 1 milyondan fazla vatandaşımıza son 1 yılda istihdam sunduk.

    ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI 853 MILYAR TL

    Asgari ücrete kadar olan bütün ücretlerden sıfır vergi alıyoruz. 2025 yılında asgari ücret desteği 853 milyar lira olacak.
    Yapısal reformlar verimliliği artıracak.
    Savunma Sanayii'nde ihracat 7.5 milyar dolara çıkabilir. Türkiye savunma ihracatında ilk 10'a doğru geliyor.

    TÜRKİYE AVANTAJLI
    Şimşek, uzun vadede küresel ekonomiyi bekleyen ciddi yapısal konular bulunduğunu ve bunlara kolaycı çözümler olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Dünyada ciddi bir borçluluk söz konusu. Birçok ülkede bu sorun var fakat Türkiye toplam borçlulukta veya kamu borçluluğunda milli gelire oran olarak dünyanın en iyi ülkeleri arasında. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama toplam borcun milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 95 iken, bize benzer ülkelerde ortalama yüzde 245. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 26 iken, bize benzer ülkelerde yüzde 70 civarı. Bu açıdan Türkiye oldukça avantajlı."

    Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir ( Takvim.com.tr) Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir ( Takvim.com.tr)

    YASTIK ALTI PARA DİJİTALE YÖNELDİ
    "Dünyanın yastık altı parası dijital varlıklara yöneldi" diyen Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir, "Dünya genelinde yatırımcılar 7/24 erişilebilir, yüksek giriş sermayesi gerektirmeyen dijital varlıklara akın ediyor. Bugün globalde dijital varlık yatırımcıları, 500 milyon sayısını aşmış durumda" dedi.

    Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı ( Takvim.com.tr) Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı ( Takvim.com.tr)


    YATIRIM KARARINDA İKİ VERİ ÖNEMLİ

    "Dünyada hâlâ 1.4 milyar insanın bankacılık hizmetlerine erişimi yok. Ama bunun yanında 2024 yılında akıllı telefon sahibi sayısı 4.2 milyara geldi. Bu rakamın 2029'da 6.1 milyara çıkması bekleniyor" diyen Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Karslı, şunları söyledi: "Papara yurt dışında yatırım yapma stratejilerine karar verirken aslında bu iki temel veriden yola çıkıyor. Gerçek anlamda bir pazar potansiyelinin olması. İkinci olarak herhangi bir pazarda yatırım yapmaya karar verdiğimizde pazardaki rekabet ortamını değerlendiriyoruz."

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