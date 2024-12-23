Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

2024 yılının son faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanmak üzere bekleniyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu yılın son toplantısında vereceği faiz kararıyla ekonominin geleceği açısından önemli bir adım atacak. Faiz kararının etkisi özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından büyük bir merakla izleniyor. Peki TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
(Takvim Foto Arşiv)
Kasım Ayı Faiz Kararı Ne Oldu?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayında faiz kararını değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit tuttu. Son altı ayda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı ve TCMB'nin almış olduğu bu karar, piyasalarda beklentiler doğrultusunda devam etti.
(Takvim Foto Arşiv)
2024 Yılı Faiz Kararları
2024 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, enflasyon ve ekonomik büyüme beklentilerini dikkate alarak faiz kararlarını belirledi. Yıl boyunca alınan faiz kararları şu şekilde sıralandı:
Ocak: %45
Şubat: %45
Mart: %50
Nisan: %50
Mayıs: %50
Haziran: %50
Temmuz: %50
Ağustos: %50
Eylül: %50
Ekim ve Kasım: %50
Bu süre zarfında Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50'de tutması, ekonomideki belirsizliklerin azalmasına ve piyasalarda dengelerin korunmasına yardımcı oldu.