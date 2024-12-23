Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

2024 yılının son faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanmak üzere bekleniyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu yılın son toplantısında vereceği faiz kararıyla ekonominin geleceği açısından önemli bir adım atacak. Faiz kararının etkisi özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından büyük bir merakla izleniyor. Peki TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?