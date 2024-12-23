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Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

2024 yılının son faiz kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak. Özellikle altın ve döviz yatırımcıları Aralık ayında yapılacak olan faiz kararını büyük bir merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının tarihi de netleşti.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 08:13 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 08:13
Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? TCMB faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

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    2024 yılının son faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanmak üzere bekleniyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu yılın son toplantısında vereceği faiz kararıyla ekonominin geleceği açısından önemli bir adım atacak. Faiz kararının etkisi özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından büyük bir merakla izleniyor. Peki TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kasım Ayı Faiz Kararı Ne Oldu?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayında faiz kararını değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit tuttu. Son altı ayda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı ve TCMB'nin almış olduğu bu karar, piyasalarda beklentiler doğrultusunda devam etti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2024 Yılı Faiz Kararları

    2024 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, enflasyon ve ekonomik büyüme beklentilerini dikkate alarak faiz kararlarını belirledi. Yıl boyunca alınan faiz kararları şu şekilde sıralandı:

    Ocak: %45

    Şubat: %45

    Mart: %50

    Nisan: %50

    Mayıs: %50

    Haziran: %50

    Temmuz: %50

    Ağustos: %50

    Eylül: %50

    Ekim ve Kasım: %50

    Bu süre zarfında Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50'de tutması, ekonomideki belirsizliklerin azalmasına ve piyasalarda dengelerin korunmasına yardımcı oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aralık Ayı Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

    2024 yılının son faiz kararı, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre 26 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. Bu karar, yıl sonu enflasyon hedefleri ve ekonomik büyüme tahminleri doğrultusunda büyük bir öneme sahip olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Beklentiler Ne Yönde?

    Piyasalar ve yatırımcılar, Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ekonomistlere göre, faiz indiriminin 200 baz puan olabileceği öngörülüyor. Bu durumda, politika faizinin 2025 yılı Aralık ayına kadar %28,5 seviyelerine gerileyebileceği tahmin ediliyor.

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