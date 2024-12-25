Finansın geleceği zirvesi gerçekleşti

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri'nde 'Bankacılığın Geleceği' panelinin moderatörlüğünü üstlenen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye'nin 2024 hikayesinde mevcut konjonktürel etkilerin yanı sıra, OVP'nin etkisine dikkat çekerek, "Orta vadeli plan fiyat istikrarı, bütçe disiplini, sürdürülebilir cari açık ve yapısal reformlar üzerine inşa edildi. Gelinen nokta itibariyle, Merkez Bankası rezervi 160 milyar dolara ulaştı, uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notlarını artırdı, gri listeden çıktık. Özellikle büyüme tarafında iç talep yerine dış talep kaynaklı bir büyüme mekanizması söz konusu, cari açığa bakıldığında yüzde 1'in altına düşmüş durumda. Bankacılık sektörüne bakıldığında 30 trilyon TL'lik bir büyüklüğe ulaştık" dedi. Selektif krediden bahseden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da "OVP'nin çerçevesini çizdiği selektif yani seçici kredi anlayışımız yatırıma, üretime, ihracata, istihdama ve en nihayetinde de cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak bir anlayışı ifade ediyor" dedi. Arslan, "Kredi kalitesini takip ettiğimiz entier oranına göre 2023'te yüzde 1.60 olan sorunlu kredi oranı 1.80'e geldi. Bir diğer gösterge de yakın izleme de dediğimiz 30-60 gün gecikme oranı yüzde 7. Bu oranda bir bozulma yok önceki yıla göre. İki göstergedeki oranlar da son derece başarılı" ifadesini kullandı.

CİDDİ BİR KAYNAK GİRİŞİ OLACAK

2025 yılında enflasyondaki düşüşe bağlı olarak kredi büyümesinin devam edeceğini belirten Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yurt dışı kaynak temini bakımından sektör açısından son derece başarılı bir yıl oldu. Bu sene 33 milyar doları aştık. Bu bir rekor" dedi. Kaynak çeşitliliğine önem verdiklerini anlatan Üstünsalih, "Daha önceki yıllarda işlemlerimize katılmayan bankaların iştahlarının olduğunu görmek sevindirici. 2025'in ilk çeyreğinde ciddi bir kaynak girişi sağlayacağız" diye konuştu. Sermaye yeterliliği açısından hedeflerin üzerinde bir bankacılık sektörüne sahip olduğumuzu belirten Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten de "ABD'de bankaların battığı bu dönemde Türkiye'deki bankaların duruşu sektörün gücünü gösteriyor" diye konuştu. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ise "Sürdürülebilirlik bankalar açısından bir tercih değil zorunluluktur. Risklerin önlenmesi konusunda bankalar çok aktif rol üstleniyor. İnsan ve toplum faktörünü, sürdürülebilirliğin tam ortasına koyuyor. Yaptığımız her şey değer yaratmak için" ifadesini kullandı.

DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Finansal Kurumlar Birliği'nin amacının finansal kapsayıcılığı artırmak, yenilikçi ürün ve hizmetlerle paydaşlara katma değer sunmak ve sürdürülebilir bir finansal ekosistem oluşturmak olduğunu belirten Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, 2024 yılını finansal hizmetler sektörü için dönüşümün hızlandığı ve dijitalleşmenin etkisinin derinleştiği bir yıl olarak değerlendirdi. Ballı, "Özellikle finansal kiralama sektörlerimizin rakamsal verilerine baktığımızda yılın dokuz ayında özkaynakların artışına dikkat çektiğini belirtmekteyiz. Sektörün ilk dokuz ayında verilerine bakıldığında öz kaynakları 55 milyar TL'yi geçti. Bu rakamın önümüzdeki dönemde yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.



HALKA ARZDA MODEL DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, halka arzlarda iş yapma modelini son dört yılda değiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Şirketlerimize sadece başvuru yaptıktan sonraki süreçte onları değerlendiren, inceleyen bir borsa olmaktan daha çok, şirketlerimize başvurudan önceki süreçte de destek veren bir borsa durumuna geldik. Şirketler başvurudan önce karar ve hazırlık aşamasında kendileriyle baş başa kalırlar veya bir aracı kurumla yoluna devam eder. İşte bu aşamada, karar ve hazırlık aşamasında biz şirketlere birebir destek veriyoruz. 2020 ve öncesinde yılda 6-8 halka arz gerçekleşirken, son 4 yıldaki rakamlara baktığımızda yıllık halka arz sayısında 40-50 bandına oturduk."

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Finansın geleceğine yön verecek olan "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup co-sponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, PhillipCapital, Rixos Hotels, Torkam Holding, Mina Galvaniz oldu