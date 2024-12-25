Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Cevdet Yılmaz: "Türkiye küresel arenada güçlü aktör"

Finans sektörünün duayenleri, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 4. Finansın Geleceğin Zirvesi & Para Sohbetleri'nde bir araya geldi. Zirveye video mesaj yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2023'te yıllık ortalama yüzde 5.9 büyüme oranıyla yüzde 2.6 olan dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini, 2024'te de yüzde 3.5 büyüme oranına ulaşmanın hedeflendiğini belirtti.

HEDEF TEK HANE

"Milli gelirimizin 2024 üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış değeri 1.3 trilyon dolara ulaşırken, 2027 yılına geldiğimizde 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz" diyen Yılmaz, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyle kişi başına düşen milli gelirin de 2024'te 15 bin 500 doları aşmasını, 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyelerini geçmesini beklediklerini kaydetti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonla mücadelede kaydedilen başarılar neticesinde 2024 Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 47 seviyesine gerilemiştir. Sürecin devamında enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere düşmesini hedeflemekteyiz."

FİNANS SEKTÖRÜ ÖNEMLİ

Yılmaz, 163.5 milyar dolara ulaşan Merkez Bankası rezervleri, cari açığın yüzde 1'in altına düşmesi ve ülke risk priminin 250 baz puan seviyesine gerilemesi gibi makroekonomik göstergelerin ekonominin gücünü ve istikrarını ortaya koyduğunu anlattı. Türkiye'nin büyüme, makroekonomik istikrar ve yenilikçi finansal çözümlerle önümüzdeki yıllarda da bölgesel ve küresel ekonomik areneda güçlü bir aktör olmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler üretimle büyüyen, istihdamla güçlenen ve teknolojiyi merkeze alan bir ekonomiyi inşa etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte finans sektörümüzden beklentimiz yerli ve milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ülkemizi daha ileriye taşımalarıdır."