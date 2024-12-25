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Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Cevdet Yılmaz: "Türkiye küresel arenada güçlü aktör"

Turkuvaz Medya’nın düzenlediği Finansın Geleceğin Zirvesi’ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin büyüme, makroekonomik istikrar ve yenilikçi finansal çözümlerle küresel areneda güçlü bir aktör oldugunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Finansın geleceği Turkuvaz’da şekilleniyor! Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel arenada güçlü aktör

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    Finans sektörünün duayenleri, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 4. Finansın Geleceğin Zirvesi & Para Sohbetleri'nde bir araya geldi. Zirveye video mesaj yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2023'te yıllık ortalama yüzde 5.9 büyüme oranıyla yüzde 2.6 olan dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini, 2024'te de yüzde 3.5 büyüme oranına ulaşmanın hedeflendiğini belirtti.

    HEDEF TEK HANE
    "Milli gelirimizin 2024 üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış değeri 1.3 trilyon dolara ulaşırken, 2027 yılına geldiğimizde 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz" diyen Yılmaz, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyle kişi başına düşen milli gelirin de 2024'te 15 bin 500 doları aşmasını, 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyelerini geçmesini beklediklerini kaydetti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonla mücadelede kaydedilen başarılar neticesinde 2024 Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 47 seviyesine gerilemiştir. Sürecin devamında enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere düşmesini hedeflemekteyiz."

    FİNANS SEKTÖRÜ ÖNEMLİ
    Yılmaz, 163.5 milyar dolara ulaşan Merkez Bankası rezervleri, cari açığın yüzde 1'in altına düşmesi ve ülke risk priminin 250 baz puan seviyesine gerilemesi gibi makroekonomik göstergelerin ekonominin gücünü ve istikrarını ortaya koyduğunu anlattı. Türkiye'nin büyüme, makroekonomik istikrar ve yenilikçi finansal çözümlerle önümüzdeki yıllarda da bölgesel ve küresel ekonomik areneda güçlü bir aktör olmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler üretimle büyüyen, istihdamla güçlenen ve teknolojiyi merkeze alan bir ekonomiyi inşa etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte finans sektörümüzden beklentimiz yerli ve milli kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ülkemizi daha ileriye taşımalarıdır."

    Sipay Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu ( Takvim.com.tr) Sipay Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu ( Takvim.com.tr)


    FİNTECHLERE 182 MILYON $
    Sipay Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu, Türk fintek sektörünün, güçlü altyapısı, yenilikçi çözümleri ve küresel iş birlikleriyle uluslararası pazarlarda da lider bir konumda yer almayı hedeflediğine dikkat çekti. Bu yılın ilk dokuz ayında fintek girişimlerine 182 milyon dolar yatırım yapıldığını, bu tutarın bir önceki yılın aynı dönemine göre rekor bir artış gösterdiğini belirten Sipahioğlu, "Toplam girişim yatırımları ise 754 milyon dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

    Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ( Takvim.com.tr) Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ( Takvim.com.tr)


    REFAH TABANA YAYILACAK
    "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" sunumunu gerçekleştiren Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, küresel finansal istikrarsızlıklara, enflasyonist baskılara ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin zorlukları fırsata çevirme konusundaki kararlılığına dikkat çekti. Liralaşmayı teşvik edici politikaların, katma değerli üretimin, ihracat odaklı büyüme stratejilerinin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunu güçlü bir şekilde desteklediğini belirten Akben, şunları söyledi: "Katılım bankacılığı da bu süreçte sürdürülebilir bir büyümeye katkıda bulunan temel aktörlerden biri olarak Türkiye'nin makro ekonomik iklimini desteklemeye, tabana yaygın toplumsal refahın inşasına katkı sunmaya devam ediyor."

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ( Takvim.com.tr) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ( Takvim.com.tr)

    TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI DÜŞÜYOR

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sektörün Ekim 2024 itibarıyla sermaye yeterlilik oranının yüzde 18.1 ile yasal sınır olan yüzde 8'in ve yüzde 12'lik hedef oranın üzerinde olduğunu söyledi. 4. Finansın Geleceğin Zirvesi & Para Sohbetleri'nin açılışında konuşan Kavcıoğlu, kârlılık seviyelerinin öz kaynağa katkı sunmaya devam ettiğini ve dönem net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 artarak 516 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde, kredilerin 15.4 trilyon, mevduat büyüklüğünün ise 18.2 trilyon liralık büyüklüğe ulaştığına işaret eden Kavcıoğlu, şöyle konuştu: "Ekim sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 144 seviyesinde olan yurt dışı borçların yenileme oranının, sektörümüzün yabancı finansman kaynaklarına erişim konusundaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtmek isterim. Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1.8 ile, yüzde 3.2 olan tarihsel ortalamanın altında seyrediyor." Kavcıoğlu, katılım kalkınma ve yatırım finans kuruluşlarının kurulabilmesine imkan sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmek üzere olduklarını belirtti.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ( Takvim.com.tr) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ( Takvim.com.tr)

    YATIRIMCI SAYIMIZ 36 MİLYON OLDU

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının gelişimi açısından son birkaç yılda önemli işler yaptıklarını, bu dönemde piyasalara olan yatırımcı talebinin arttığını söyledi. Zirvenin açılışında bir konuşma yapan Gönül, "Pay senetlerinde 7 milyon civarında yatırımcı bulunurken, yatırım fonlarında 5.4 milyon yatırımcıya ulaştık. Borçlanma araçları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve benzeri araçlar yoluyla da yaklaşık 36 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının içerisinde bulunuyor" dedi. Son 3 yılda 127 şirket halka arz edilirken, bu şirketlerin piyasadan yaklaşık 156 milyar lira fon sağladığına dikkat çeken Gönül, "Bu yıl halka arzı tamamlanan 33 şirket piyasadan toplam 57.4 milyar lira fon sağladı. Şirketlerimiz 2023 yılında 888.7 milyar lira tutarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı yaptılar. 2024 yılında 1.6 trilyon lira tutarında borçlanma aracı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 200 milyar lirayı aştı. Girişim sermayesi yatırım ortaklarının aktif büyüklüğü de 41 milyar lirayı geçti" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ( Takvim.com.tr) Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ( Takvim.com.tr)


    KRİPTO VARLIKLAR SİSTEMİN VİRÜSÜDÜR
    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Kripto varlıklar ile ilgili düzenleme yaptık. Ben kripto varlıklara karşı değilim. Ön alabileceğimiz bir alan. Burada daha hızlı davranabiliriz. Ama hiçbir karşılığı olmayan kendi standartları içinde hiçbir şeye benzemeyen bir varlık. Hiç kimse bana kripto varlıkların bir finansal araç olduğunu söyleyemez. Kripto varlıklar sistemin virüsüdür" dedi. Zirvede konuşan Aşan, finansın geleceği konusunda bir aramada teknolojinin ön plana çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "10-15 sayfa gezmişimdir. Ağırlıklı olarak teknolojiyi gördüm. Yani dünyada finansın geleceği diye sorduğunuzda teknoloji ön plana çıkıyor. Sektörün yüzde 90'ı için en önemli konu teknoloji şu anda. Fakat herhangi bir konuda yazsanız da karşınıza teknoloji çıkıyor. Artık yapay zeka çıkıyor. Bir taraftan insanın geldiği nokta inanılmaz bir nokta. Hızla ilerliyor ama bir yandan da bu yapay zeka zavallılığın ifadesi. Öyle bir şey yapalım ki bizim yerimize düşünsün. Hata yapıyoruz. Düşünecek bir adam bulmamız lazım. Bilemiyorum insanların buna üzülmesi mi lazım sevinmesi mi lazım."

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop (Takvim.com.tr) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop (Takvim.com.tr)


    SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER ÖNEMLİ

    Sürdürülebilir finansmanın, yalnızca ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmayıp çevresel ve sosyal değerlerin korunmasını da önceliklendiren bir olgu olduğuna dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Sürdürülebilir yeşil tahvilleri çok kıymetli buluyoruz. OECD'nin Küresel Borç Raporu'na göre sürdürülebilir tahvil miktarının 5 yıl önceki rakamı 641 milyar dolar iken, şimdi 4.3 trilyon dolar arasında. Bloomberg verilerine göre ise 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 385 milyar dolarlık kredi kullanımı ve tahvil ihracı gerçekleşmiştir" dedi.

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