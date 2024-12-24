Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi'nde ʺFinansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleriʺnde konuştu. (AA)

Türkiye'de nüfusun yarısını kadınların oluşturduğuna işaret eden Şimşek, "Kadınlar arasında işgücüne katılım oranı Türkiye'de maalesef düşük. OECD ortalamasına çıkacak olursak ki çıkmak için de reform yapacağız, Türkiye'nin o anlamda demografik avantajı devam edecek." dedi.

Yapay zeka hazırlık endeksi, yeşil dönüşüm gibi konularda da Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Şimşek, "Kısa vadeli dünya ekonomisinin görünümüne bakarsanız, Türkiye'nin lehine trendler içeriyor, uzun vadeli trendlere bakarsanız yapısal sorunlar var ama Türkiye'nin avantajları var. Dolayısıyla kötümser olmamız için hiçbir sebep yok. Kırılmalar nedeniyle bölgesel entegrasyon çok ön plana çıkacak, Türkiye o açıdan ciddi avantajlı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir Kalkınma Yolu projesi var, bütün bunlar bölgesel entegrasyona yönelik önemli adımlar."

Bakan Şimşek küresel yapısal sorunları madde madde sıraladı (Ekran görüntüsü)

Bunu, enflasyonu düşürerek, mali disiplini sağlayarak, sürdürülebilir cari açığı yakalayarak, yapısal dönüşümle rekabet gücünü ve verimliliği artırarak sağlayabileceklerini anlatan Şimşek, bu program sayesinde Türkiye'de kırılganlıkları azalttıklarını, makro finansal istikrarı tesis ettiklerini vurguladı.

Daha gidecekleri çok yol olduğunu dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani ödemeler dengesi risklerini, enflasyonun kontrolden çıkma risklerini, bunların hepsini daha yönetilebilir bir noktada tuttuk. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sararken tesis ettik. İki yıllık deprem için bütçeden tahakkuk eden miktar bugünkü fiyatlarla 2,6 trilyon lira. Bunu cari kura bölün, neredeyse 75 milyar dolarlık bir rakam. Yani dünyanın en güçlü ülkeleri bile bu tür büyük bir doğal afet karşısında bayağı etkilenirdi. Biz de etkilendik ama ona rağmen şu anda bütçe disiplinini 2025 itibarıyla tesis etmiş olacağız."

"2025'TE EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ DEZENFLASYON VE YAPISAL DÖNÜŞÜM"

Bakan Şimşek, ekonominin geneline bakıldığında oldukça dayanıklı bir yapının karşılarına çıktığını ve son bir yılda 1 milyondan fazla vatandaşa istihdam imkanı sunulduğunu kaydederek, "2025'te en büyük önceliğimiz tabii ki dezenflasyon ve onunla birlikte yapısal dönüşümün hızlandırılması." diye konuştu.

Cari açığın milli gelirin yüzde 1'inin altına indiğini dile getiren Şimşek, "Milli gelirin yüzde 2-2,5'ine kadar sürdürülebilir görüyoruz. Dolayısıyla aslında güneyimizdeki bu kriz olmasa muhtemelen bu seneyi sıfır açıkla kapatırdık." ifadesini kullandı.

Şimşek, cari açığı düşürmeye yönelik aldıkları önlemlerden bahsederek, ihracatta ve imalatta bir gerileme yaşanmadığını, ithalatın azaldığını, tüketim ithalatının iddia edildiği kadar artmadığını söyledi.

Bakan Şimşek, "Türkiye'de cari açık milli gelire oran olarak bu sene muhtemelen yüzde 0,7-0,8 civarında olacak. Bu oldukça önemli bir kazanım. Çünkü bu makro finansal istikrar açısından çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin döviz rezervinin endişe kaynağı olmaktan çıktığını vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) yaşanan düşüşten bahsetti.

Türkiye düşük borçluluğu (Ekran görüntüsü)

Şimşek, "CDS'ler düştüğü için borçlanma maliyetleri düştü. Gelecek 5 yılda bugünkü CDS'lerle, ki muhtemelen aşağısına ineceğiz, dış borç faiz ödemelerinde yıllık 7 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kur korumalı mevduatta ciddi bir gerileme yaşandığını, Türk lirası mevduatın arttığını, programı uyguladıkça CDS'lerin düşmeye devam edeceğini anlatan Şimşek, "Ortada başarılı bir program olmasa neden Türkiye'nin risk primi kendisine benzer ülkelere göre 10 kattan fazla düşsün ki?" dedi.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının neden kredi notunu artırdıklarına dair yayınladıkları raporlarda Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Raporda çok rahat bir şekilde cari açıktaki daralmadan, bütçe disiplininin tesis edilmesinden, yapısal dönüşüme ilişkin programdan, dezenflasyon sürecinden bahsediliyor. 3 ayrı reyting kuruluşu tarafından bir yılda ikişer kademe notun artırılması çok nadirdir ve 2024'te dünyada tek ülkeyiz. Dolayısıyla tüm bunlar aslında programın bir fark yarattığını ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

"BÜTÇE AÇIĞI 2025'TE DÜŞECEK VE DEZENFLASYONU DESTEKLEYECEK "

Bakan Şimşek, alınan tedbirler sayesinde deprem ve EYT gibi uygulamalara rağmen Türkiye'nin geçen yıl bütçe açığını yüzde 5,2'de tuttuğunu ve kontrol altına aldığını belirterek, bu yıl bütçe açığını yüzde 5'in altında beklediklerini, 2025'te ise yüzde 3 civarına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Maliye politikasının dezenflasyona destek vermediğine yönelik eleştirilere değinen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim önceliğimiz deprem yaralarının sarılması. Bir taraftan dezenflasyon ama vatandaşımızın sorununu da çözmemiz lazım. Dolayısıyla bütçe açığını 2024'te azaltmışız ama cüzi bir oranda. 2025'te çok ciddi bir şekilde bütçe açığı azalacak. Bu da enflasyonun aşağı çekilmesine güçlü bir destek verecek. Dolayısıyla 2025 itibarıyla bütçe açığındaki düşüş dezenflasyonu destekleyici noktaya gelecek. Enflasyon düşüyor. Yüksek, bunu sabah da söyledim onu manşetlere çıkarttılar. Evet doğru yani dünyaya göre bizim enflasyon oranımız yüksek. Rakamlar ortada ama düşüyor. O kısmını söylemiyorlar. 2022'de yaklaşık yüzde 64'lük bir yıl sonu enflasyonu var. 2023'te benzer şekilde yüzde 65. Bu sene muhtemelen Merkez Bankamızı son tahmini bu, yüzde 44-45 aralığında bitireceğiz. Öngörülerimizin bir miktar üzerinde. Ama yıl sonuna göre 20 puan, mayıs ayındaki zirve seviyesine göre neredeyse 30 puana yakın bir düşüşten bahsediyoruz. Dolayısıyla enflasyon düşüyor. Ama geçen sene bu vakitlerde, '56 ülke, 100 enflasyon şoku incelenmiş. Enflasyonun şok öncesine düşüşü ortalama 3-4 yıl almış' dedim. Biz daha yeni bir yılı geride bıraktık o anlamda. Dolayısıyla evet enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek."

Cari açıkta düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor. (Ekran görüntüsü)

"BU PROGRAM UYGULANMASAYDI ENFLASYON NE OLURDU' SORUSUNU KİMSE SORMUYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Geçen yıl mayısta enflasyon zaten bu seviyedeydi, şimdi onun üzerinde" şeklinde yorumların olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama, 'bu program uygulanmasaydı enflasyon ne olurdu' sorusunu kimse sormuyor. O önemli bir soru. Yani bütçe açığını kontrol altına almasaydık, kur korumalıdan çıkış sağlanmasaydı, cari açık üzerinden sağlanan alanla kurda istikrar sağlanmasaydı ne tür bir enflasyonla karşı karşıya olurduk, ayrı bir konu ama 2025 yılına ilişkin görünüm olumlu. Neden? Çok basit. Para politikasını etkin bir noktaya getirmek zaman alıyor. Ama getirdikten sonra etkisi uzun süre devam ediyor. Biz tam o noktadayız."