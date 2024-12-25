Muhtar maaşları 2025 kaç TL oldu? En düşük, en yüksek muhtar maaşı kaç TL? Yeni yılda muhtar maaşı zamlı ne kadar yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 22.104 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Akabinde muhtar maaşlarının ne kadar olacağı da merak ediliyor. 2025 en yüksek ve en düşük muhtar maaşı detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, en düşük ve en yüksek muhtar maaşı kaç TL oldu ? İşte brüt ve net rakamlar...

Yapılan toplantıların ardından asgari ücret zammı netlik kazandı. Belirlenen yeni rakamla beraber 2025 muhtar maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da muhtar maaşlarına yapılacak artışlar, asgari ücretteki artışla paralel olarak güncellendi.

2025 MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU?

(Takvim Foto Arşiv)

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılında köy ve mahalle fark edilmeksizin muhtar maaşı 17.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında da asgari ücret zammı ile birlikte muhtar maaşlarının asgari ücret oranına çekilerek ödeneceği öngörülüyor. En düşük ve en yüksek muhtar maaşı da bu planlamaya göre belirleniyor.