İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025 yılı itibarıyla asgari ücret maaş zammı ile beraber bazı kalemlerde de artış bekleniyor. Peki SED yeni yılda (Ocak 2025) ne kadar olacak? Sed ödemelerine zam var mı, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 SED ödemelerine ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 2025 Ocak asgari ücret zammıyla SED ödemeleri artacak mı? Asgari ücret zam oranı Ocak ayı itibarıyla netleşmiş olacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca vatandaşın aylıklarında yapılacak artış da belirlenecek. Bu bağlamda yapılan artışla SED yardımı zammının da eş zamanlı netleşmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.