2025 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU? GSS borçları silinecek mi, kimler kapsamda? Genel Sağlık Sigortası borç affı...

GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağı bildirilmişti. Ancak yeni düzenleme ile GSS borçları affedilecek ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edilebilecek. Bu, özellikle borcu biriken ve ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Burslu öğrenciler için de önemli bir değişiklik yapılıyor. Uluslararası öğrenciler, bursluluk statülerini sürdürdükleri sürece, eğitim hayatlarına başladıkları ilk yıl içinde bir ay içerisinde başvurmaları koşuluyla Genel Sağlık Sigortası ( GSS ) yaptırabiliyorlardı. Ancak bu tarihe kadar başvurmayanlar bir daha GSS'den yararlanamıyordu. Yeni düzenlemeyle, her eğitim öğretim yılı başında ilk bir ay içerisinde başvuran burslu uluslararası öğrenciler, GSS yaptırma hakkına sahip olacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)

GSS Borç Affı Ne Zaman Yasalaşacak?

GSS borçlarıyla ilgili yapılacak bu düzenlemenin, Meclis Genel Kurulu'na gelmeden yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihine kadar hayata geçmesi planlanıyor. Bu düzenleme, yaklaşık 400 bin kişinin faydalanmasını sağlayacak ve devletin 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçmesine yol açacak.

Yeni Torba Yasa ve ÇASMER'in Kurulması

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili yeni bir torba yasa hazırlığı yapıyor. Bu yasa, GSS prim borçlarını tahsil etmeyecek ve 10 yıllık zaman aşımı süresi sonunda borçların silinmesini sağlayacak. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtisaslaşacak ÇASMER adıyla bir merkez kurulması planlanıyor. Bu merkezler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporları sağlayacak.