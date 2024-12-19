SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2025 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU? GSS borçları silinecek mi, kimler kapsamda? Genel Sağlık Sigortası borç affı...

2025 yılı itibarıyla asgari ücretin belirlenmesi sadece çalışanların maaşlarını değil aynı zamanda işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi pek çok önemli kalemi de doğrudan etkileyen bir karar olacak. Bu kapsamda Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri merak edilip araştırılmaya başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:53
2025 GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU? GSS borçları silinecek mi, kimler kapsamda? Genel Sağlık Sigortası borç affı...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenceleri veya sigortaları kapsamında hastanelerden ücretsiz hizmet alabilirler. Bunlar arasında, devletin sunduğu en kapsamlı sistemlerden biri olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) bulunur.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

    GSS primleri 2025 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından belli olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GSS Borçları Silinecek Mi?

    Türkiye'deki 9 milyondan fazla Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunan kişi için müjdeli bir haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu yeni düzenleme ile GSS borçlarının silineceğini duyurdu. Yapılacak düzenleme ile 2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi bekleniyor. Bu düzenleme, 2015 yılı öncesindeki borçları da kapsayacak. Hangi kişilerin bu düzenlemeden faydalanacağı, etki analizi sonrasında netlik kazanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GSS Borcu Olanlar Ne Zaman Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayacak?

    GSS prim borçlarını ödeyemeyenlerin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağı bildirilmişti. Ancak yeni düzenleme ile GSS borçları affedilecek ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edilebilecek. Bu, özellikle borcu biriken ve ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Burslu Öğrenciler İçin Yeni Düzenleme

    Burslu öğrenciler için de önemli bir değişiklik yapılıyor. Uluslararası öğrenciler, bursluluk statülerini sürdürdükleri sürece, eğitim hayatlarına başladıkları ilk yıl içinde bir ay içerisinde başvurmaları koşuluyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) yaptırabiliyorlardı. Ancak bu tarihe kadar başvurmayanlar bir daha GSS'den yararlanamıyordu. Yeni düzenlemeyle, her eğitim öğretim yılı başında ilk bir ay içerisinde başvuran burslu uluslararası öğrenciler, GSS yaptırma hakkına sahip olacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    GSS Borç Affı Ne Zaman Yasalaşacak?

    GSS borçlarıyla ilgili yapılacak bu düzenlemenin, Meclis Genel Kurulu'na gelmeden yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2025 tarihine kadar hayata geçmesi planlanıyor. Bu düzenleme, yaklaşık 400 bin kişinin faydalanmasını sağlayacak ve devletin 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçmesine yol açacak.

    Yeni Torba Yasa ve ÇASMER'in Kurulması

    AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili yeni bir torba yasa hazırlığı yapıyor. Bu yasa, GSS prim borçlarını tahsil etmeyecek ve 10 yıllık zaman aşımı süresi sonunda borçların silinmesini sağlayacak. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtisaslaşacak ÇASMER adıyla bir merkez kurulması planlanıyor. Bu merkezler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporları sağlayacak.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Özgür Suriye’deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKK’yı yalnız bırakmayız
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    Gündem İsrail’in saldırıları ve Suriye! Başkan Erdoğan Kahire’de D-8 Zirvesi’ne katılacak
    Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik
    Kıymalı börekte eşek eti, sucukta domuz eti! Gıda teröristleri neler yedirmiş neler! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yasal değişiklik TBMM’de! Erken emekli olmak mümkün! Kimler bu haktan yararlanıyor?
    Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks
    EMEKLİYE % 16 ZAM SENARYOSU! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta aylıkları ne kadar olacak? İşte tahminler ve hesaplamalar
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum