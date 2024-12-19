SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı açıkladı! TAREKS ile 5,2 milyarlık ithal ürün denetimi

Ticaret Bakanlığınca kurulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle (TAREKS), 2024'te, oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar 5,2 milyar dolarlık ithal sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:22
Ticaret Bakanlığı açıkladı! TAREKS ile 5,2 milyarlık ithal ürün denetimi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürün güvenliğinde teknik mevzuatla ortaya konulan gerekliliklerin ticari çıkarlar için ihlal edilmemesinin yanı sıra ülke pazarına uygunsuz ve güvensiz ithal ürünlerin girmesinin önlenmesinin kritik rol oynadığı belirtildi.

    Bu kapsamda Bakanlıkça kurulan TAREKS sayesinde, ithalat aşamasında başvuru, denetim ve izin süreçlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, ürün güvenliği mevzuatı kapsamındaki tüm işlemlerin çevrim içi ve 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz takip edildiği vurgulandı.

    Açıklamada, TAREKS'e, sanayi ürünlerinin ithalatı için, bu yılın 11 ayında yapılan 3,6 milyon başvurunun risk analizinden geçirildiği bildirildi.

    GÜVENSİZ ÜRÜN SAYISINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

    Riskli olduğu değerlendirilen ürünlerin yüzde 12,1'inin fiili denetime tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Oyuncaklardan tıbbi cihazlara, cep telefonundan kişisel koruyucu donanımlara, yapı malzemelerinden ayakkabı, deri ve konfeksiyon ürünlerine kadar yaklaşık 5,2 milyar dolar değerinde sanayi ürünü denetlendi. Yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası neticesinde teknik mevzuata aykırı bulunan ürünlerin ülkeye girişine vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve parasının, uygunsuz ve güvensiz ürünlerden korunması adına izin verilmedi. Ürün güvenliği sistemimizin hiçbir aşamasında boşluk bırakmayarak, güvensiz ve uygunsuz ürün sayısını en aza indirmek, vatandaşlarımız ile ticaret erbabımızın korunmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    Kıymalı börekte eşek eti, sucukta domuz eti! Gıda teröristleri neler yedirmiş neler! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yasal değişiklik TBMM’de! Erken emekli olmak mümkün! Kimler bu haktan yararlanıyor?
    Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks
    EMEKLİYE % 16 ZAM SENARYOSU! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta aylıkları ne kadar olacak? İşte tahminler ve hesaplamalar
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi