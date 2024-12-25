2025 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU? | Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığına ZAM GELDİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla yeniden zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen bu maaş ocak ayında yapılacak zammın ardından yükselecek.

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2025'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak?

2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. O da Ocak ayında belli olacak.

Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakımına yardımcı olan kişilere ödenen önemli bir destek maaşıdır. Bu maaş, e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabilmektedir.