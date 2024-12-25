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2025 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU? | Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığına ZAM GELDİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan evde bakım maaşı 2025 yılıyla birlikte zamlı ödenecek. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara verilen bu maaş gelecek zamlarla birllkte yeniden düzenlenecek. Çalışma hayatında ve sosyal destek ödemelerinde yaşanacak bu artış özellikle evde bakım maaşı alan bireyler tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 06:19 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:07
2025 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU? | Asgari ücret zammıyla evde bakım aylığına ZAM GELDİ Mİ?

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla yeniden zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen bu maaş ocak ayında yapılacak zammın ardından yükselecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak?

    2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

    65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

    Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 7 bin 368 liraya, evde bakım desteğinde 14 bin 736 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek. O da Ocak ayında belli olacak.

    Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakımına yardımcı olan kişilere ödenen önemli bir destek maaşıdır. Bu maaş, e-Devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabilmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Sorgulama Yöntemleri

    Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler için birkaç farklı sorgulama seçeneği bulunmaktadır:

    e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Vatandaşlar, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasını kullanarak şifre ve T.C. kimlik numaralarıyla evde bakım maaşlarını sorgulayabilirler. Bu yöntem, en hızlı ve güvenilir sorgulama seçeneğidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SMS ile Sorgulama: Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaş ödemeleri yapılanlar, cep telefonlarından BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek bakiye sorgulaması yapabilirler. Ancak, bu işlem için operatör tarafından bir SMS ücreti alınacaktır.

    Evde bakım maaşı sorgulama için TIKLAYINIZ

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