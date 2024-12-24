2025 asgari ücret işverene toplam maliyeti ne kadar oldu? Yeni yılda işverenlerin ödeyeceği vergi ve primler açıklandı

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2025 yılına girmeye günler kala, yeni asgari ücretin ne olacağı ve bu ücretin işverene maliyetinin ne şekilde yansıyacağı hakkında tahminler yapılmaya devam ediyor. İşveren kesimi, maliyetlerin artışının rekabeti ve istihdamı nasıl etkileyeceğini tartışırken, işçi tarafı ise insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret talebinde bulunuyor.

Fotoğraflar: AA 2025 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE OLDU? 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya çıktı. Brüt asgari ücret 26 bin 2 TL oldu. İşverene maliyeti ise 35 bin TL'ye yükseldi.