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2025 çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? 1 litre süt fiyatı kaç TL? USK 1 Ocak 2025 fiyat listesi!

Çiğ süt fiyatları 2025 yılı itibarıyla değişiyor. Ulusal Süt Konseyi (USK) 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni çiğ süt fiyatını duyurdu. Üreticiler çiğ inek sütü için belirlenen yeni tavsiye fiyatını öğrenmiş oldu. Peki çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? 1 litre süt fiyatı kaç TL oldu? İşte 2025 çiğ süt fiyatları ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:27 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:27
2025 çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? 1 litre süt fiyatı kaç TL? USK 1 Ocak 2025 fiyat listesi!

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    Ulusal Süt Konseyi (USK), 2025 yılı için çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak bu fiyat, üreticinin eline litre başına net 17,15 TL geçmesi şeklinde belirlenmiş durumda. Çiğ süt üreticileri, yeni fiyatlarla ilgili önemli bilgilere sahip olurken, bu düzenlemenin sektör üzerindeki etkileri merak ediliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Çiğ Süt Fiyatı Ne Kadar Oldu?
    Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı litre başına net 17,15 TL olarak belirlenmiştir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu fiyat, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ sütün üreticinin eline geçeceği tutarı ifade etmektedir. Üreticiler, bu fiyat üzerinden sütlerini satacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ek Ücretler ve Değişiklikler
    Süt fiyatlarının belirlenmesinin ardından, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Ayrıca, yağ ve protein oranlarında yapılacak her bir dizyem değişikliği (0,1'lik fark), fiyatı ± 25 kuruş etkileyecektir. Bu değişiklik, üreticinin sütünden alınan yağ ve protein oranlarına bağlı olarak fiyatın artabileceğini veya azalabileceğini göstermektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Çiğ Süt Fiyatlarının Yeniden Değerlendirilmesi
    Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlerken 3 aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirme yapma kararı almıştır. Bu, süt fiyatlarının enflasyon ve diğer piyasa koşullarına bağlı olarak zaman zaman güncellenebileceği anlamına gelmektedir.

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