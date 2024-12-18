2025 çiğ süt fiyatları ne kadar oldu? 1 litre süt fiyatı kaç TL? USK 1 Ocak 2025 fiyat listesi!

(Takvim Foto Arşiv)
Ek Ücretler ve Değişiklikler
Süt fiyatlarının belirlenmesinin ardından, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda, bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Ayrıca, yağ ve protein oranlarında yapılacak her bir dizyem değişikliği (0,1'lik fark), fiyatı ± 25 kuruş etkileyecektir. Bu değişiklik, üreticinin sütünden alınan yağ ve protein oranlarına bağlı olarak fiyatın artabileceğini veya azalabileceğini göstermektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 Çiğ Süt Fiyatlarının Yeniden Değerlendirilmesi
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarını belirlerken 3 aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirme yapma kararı almıştır. Bu, süt fiyatlarının enflasyon ve diğer piyasa koşullarına bağlı olarak zaman zaman güncellenebileceği anlamına gelmektedir.