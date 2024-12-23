Yılbaşı tarifesi belli oldu! Rezervasyonlarda yüzde 20 artış

Turizm, yaklaşan yılbaşı tatiliyle hareketlendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yılbaşı dönemine yönelik rezervasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 15- 20 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Yılbaşı tatilinin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle daha çok kısa tur programlarının öne çıktığını söyleyen Bağlıkaya, yurt dışı tatil seyahatlerinde 4, yurt içindeyse 2- 3 gecelik turların tercih edildiğini dile getirdi.

HER BÖLGEDE HAREKETLİLİK

Yurt içinde büyük şehirlere yakın olan Sakarya-Sapanca, Bolu-Abant, Yalova, Bursa, İstanbul'da Şile ve Ağva gibi destinasyonların tercih edildiğini anlatan Bağlıkaya, "Yine başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerinin bulunduğu tatil bölgeleri; Pamukkale, Afyon ve Denizli gibi lokasyonlardaki termal oteller; Ege'de Ayvalık ve Çeşme, Akdeniz'de ise Antalya öne çıkıyor. Kapadokya turları, turistik Doğu Ekspresi ile Kars turu gibi ürünler de ilgi çekiyor" diye konuştu.

VİZESİZ TURLARA İLGİ

Yurt dışındaysa vizesiz destinasyonlara talebin yüksek olduğunu ifade eden Bağlıkaya, özellikle Balkan ülkeleri ve KKTC'nin yılbaşı için yoğun talep aldığını dile getirdi. Bağlıkaya, yılbaşı tur fiyatlarının gidilecek bölgeye, konaklanacak otel kategorisine ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini kaydederek, şöyle konuştu: Genel bir değerlendirme yapacak olursak yurt dışı turların, döviz bazında bir önceki yılla benzer bir seyir izlediğini ifade edebiliriz. Yurt içi yılbaşı turlarındaki fiyatlardaysa yüzde 25-30 aralığında artış söz konusu."



DOLU DİZGİN KAYAK

Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Uzak Doğu ve Orta Doğu başta olmak üzere gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen, "Özellikle hafta sonları günübirlikçi misafirlerimizle beraber iyi bir yoğunluğa ulaştık sayılır. Yılbaşı için oda satışlarımız tamamen tükendi. Sezonun erken başlaması bizi olumlu yönde etkiledi" dedi.