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Yılbaşı tarifesi belli oldu! Rezervasyonlarda yüzde 20 artış

Yılbaşı tatili için hem fiyatlarda hem talepte artış oldu. Yurt içi turlarda fiyatların yüzde 25-30 yükseldiğini söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Talepte geçen yıla göre yüzde 15-20 artış var" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Yılbaşı tarifesi belli oldu! Rezervasyonlarda yüzde 20 artış

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    Turizm, yaklaşan yılbaşı tatiliyle hareketlendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yılbaşı dönemine yönelik rezervasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 15- 20 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Yılbaşı tatilinin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle daha çok kısa tur programlarının öne çıktığını söyleyen Bağlıkaya, yurt dışı tatil seyahatlerinde 4, yurt içindeyse 2- 3 gecelik turların tercih edildiğini dile getirdi.

    HER BÖLGEDE HAREKETLİLİK
    Yurt içinde büyük şehirlere yakın olan Sakarya-Sapanca, Bolu-Abant, Yalova, Bursa, İstanbul'da Şile ve Ağva gibi destinasyonların tercih edildiğini anlatan Bağlıkaya, "Yine başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerinin bulunduğu tatil bölgeleri; Pamukkale, Afyon ve Denizli gibi lokasyonlardaki termal oteller; Ege'de Ayvalık ve Çeşme, Akdeniz'de ise Antalya öne çıkıyor. Kapadokya turları, turistik Doğu Ekspresi ile Kars turu gibi ürünler de ilgi çekiyor" diye konuştu.

    VİZESİZ TURLARA İLGİ
    Yurt dışındaysa vizesiz destinasyonlara talebin yüksek olduğunu ifade eden Bağlıkaya, özellikle Balkan ülkeleri ve KKTC'nin yılbaşı için yoğun talep aldığını dile getirdi. Bağlıkaya, yılbaşı tur fiyatlarının gidilecek bölgeye, konaklanacak otel kategorisine ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini kaydederek, şöyle konuştu: Genel bir değerlendirme yapacak olursak yurt dışı turların, döviz bazında bir önceki yılla benzer bir seyir izlediğini ifade edebiliriz. Yurt içi yılbaşı turlarındaki fiyatlardaysa yüzde 25-30 aralığında artış söz konusu."

    DOLU DİZGİN KAYAK
    Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Uzak Doğu ve Orta Doğu başta olmak üzere gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen, "Özellikle hafta sonları günübirlikçi misafirlerimizle beraber iyi bir yoğunluğa ulaştık sayılır. Yılbaşı için oda satışlarımız tamamen tükendi. Sezonun erken başlaması bizi olumlu yönde etkiledi" dedi.

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