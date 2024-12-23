Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2025’te idari para cezaları yüzde 43,93 oranında arttırıldı

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde uygulanan idari para cezalarının 1 ocak 2025 tarihinden itibaren %43,93 oranında arttırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü mevzuatları kapsamında yer alan idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin alt ve üst sınırlar; 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574) ile 2024 yılı için yeninden değerleme oranı %43,93 olarak tespit edilmiş olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerlenme oranında artırılarak uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya X)



Yeniden değerlendirme oranları kapsamında;

Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere 2025 yılında alt sınırı 143.930-TL üst sınırı ise 1.439.300-TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 2024 yılında 100.000-TL ile 1.000.000-TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143.930-TL üst sınırı ise 1.439.300-TL olarak belirlendi.



Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmeler ile üreticilere ve tedarikçilere; ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve bu itibarla yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda her bir aykınlık için 2024 yılında 15.856-TL ile 475.380-TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 22.807-TL üst sınır ise 684.214-TL olarak,

Denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114.035-Türk lirası, üst sınırı ise 570.178-Türk lirası olarak uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya X)



2025 Yılında Piyasa Dengesini ve Serbest Rekabeti Bozucu Faaliyetler İle Tüketicinin Mallara Ulaşmasını Engelleyici Faaliyetlere Alt Sınırı 1.439.300.-TL, Üst Sınırı İse 17.271.600-TL Para Ceza Uygulanacaktır



Bunun yanında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde 2024 yılında 1.000.000.- TL ile 12.000.000.- TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1.439.300.-TL, üst sınırı ise 17.271.600-TL olarak belirlendi.

Sebze ve meyve ticaretinde serbest rekabeti engellemek amacıyla, meslek mensuplarının kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapması, uyumlu eylemde bulunması ve häkim durumu kötüye kullanması; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için, malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması halinde 2024 yılında 123.213.-Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezası 177.340-TL olarak,

Alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, zincir mağazalar ve perakende ticaretle uğraşan diğer işletmeler ile üretici ve tedarikçilere; tedarik zincirinde vücut bulan haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, büyük mağaza ve zincir mağazalarda raf tahsisi, kampanyalı satış, sürekli indirimli satış, çalışma saatleri, alışveriş merkezinde yer alan ortak kullanım alanları ile ortak gider ve gelir gibi çeşitli konular bakımından 6585 sayılı Kanuna aykırılık halinde 2025 yılı için 14.335-Türk lirasından 718.987-Türk lirasına kadar, çeşitli miktarlarda olmak üzere, cezalar yeniden değerlendirme oranlarıyla uygulanacaktır.



REKLAM KURULU TARAFINDAN ALDATICI VE YANILTICI REKLAMLAR VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA 2025 YILINDA 79.161 TL İLE 31.808.530 TL ARASINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLECEK



Reklam Kurulu tarafından Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamaların neden olduğu tüketici mağduriyetleri ile adil rekabet şartlarını bozan haksız rekabet hallerinin önlenmesi için aykırılığın gerçekleştiği mecra türünün etkilediği tüketici kitlesi ile haksız olarak elde edilen menfaatin veya neden olunan zararın büyüklüğü ve aykırılığı gerçekleştirenin kusuru ile ekonomik durumunu dikkate alarak, 2024 yılında 55.000 TL ile 22.100.000 TL arasında uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 79.161 TL ile 31.808.530 TL arasında cezai işlem uygulanabilecektir.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya X)



Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılara 2024 yılında 1.100.122 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 1.583.405 TL olarak uygulanacaktır.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA FİYAT ETİKETİ VE FİYAT LİSTELERİNE İLİŞKİN OLARAK HER BİR AYKIRILIĞA 2025 YILINDA 3.166 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR



6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem veya sözleşme başına 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak,

Teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın satışından kaçınılması halinde, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme İçin 2024 yılında 2.200 TL'den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının %10'u kadar uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL'den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının %10'u kadar belirlenmiştir.

Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda, her bir aykırılık için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak uygulanacaktır.



TÜKETİCİLERİN SATIŞ SONRASI MAĞDURİYETİNİN ENGELLEMESİ İÇİN UYGULANAN SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ALMAYAN ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARA YENİ YILDA 1.604.819 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR



Ticaret Bakanlığı'ndan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 2024 yılında 1.115.000 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 1.604.819 TL olarak belirlendi.



Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 2024 yılında 124.000 TL olan idari para cezası, 2025 yılında 178.473 TL olarak, yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgileri güncel olarak Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme kaydetmeyen veya bu kayıtları güncellemeyen üretici veya ithalatçılara her bir servis istasyonu için 2024 yılında 18.000 TL olan idari para cezası, 2025 yılında 25.907 TL olarak belirlendi.



Azami tamir süresinin aşılması, bakım ve onarım hizmetlerinin mevzuata uygun olarak sunulmaması durumlarında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak,

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesi, yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar, garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi gibi durumlarda satıcıya 2024 yılında 2.172 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.126 TL olarak belirlendi.



Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde özel servis" ibaresini kullanmaması durumunda özel servis İstasyonlarına 2024 yılında 18.000 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 25.907 TL olarak uygulanacaktır.



Bunun yanında Yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili olarak, belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması halinde 2024 yılında 1.766.274 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 2.542.198 TL olarak; yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak ise her bir işlem için 2024 yılında 1.765 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 2.540 TL olarak gerçekleştirilecektir.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara 2024 yılında 55.006.905 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 79.171.438 TL olarak; tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde ise Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı sözleşme veya işlem için 2024 yılında 10.978 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 15.800 TL olarak uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması (Sosyal medya X)

Elektronik ticarette tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı ve satıcının keyfi ve gerekçesiz sipariş iptalini engelleyen haklar başta olmak üzere, tüketicilerimize tanınan bilgilendirme ve hak kullanımlarına ilişkin aykırılık hallerinde, aykını her bir işlem veya sözleşme için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak; aracı hizmet sağlayıcıların, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletmesi ve takip edebilmesine elverişli sistem kurma ve kesintisiz olarak açık tutma yükümlülüğüne aykırılık için 2024 yılında 3.532.548 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 5.084.396 TL olarak,

Elektrik, su, elektronik haberleşme gibi tüketicilerimizin temel ihtiyaçlarından olup süreklilik arz eden mal veya hizmetlerin teminine ilişkin olarak uygulama alanı giderek genişleyen abonelik sözleşmeleri hakkındaki düzenlemeler kapsamında, bilgilendirme ve onay yükümlülüklerine uyulmaması, süresi biten abonelik sözleşmelerinin otomatik uzamaması yasağına uyulmaması, taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması ve sözleşmenin feshine yönelik taleplerin yedi gün içerisinde yerine getirilmemesi gibi mevzuata aykırılık teşkil eden uygulamalar için sözleşme veya işlem başına 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak,

Tüketicilerle akdedilen taksitle satış sözleşmeleri ve paket tur sözleşmelerinde tespit edilen aykırılıklar kapsamında aykın her bir işlem veya sözleşme için 2024 yılında 2.200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3.166 TL olarak, devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 2024 yılında 12.363 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 17.794 TL olarak uygulanacaktır.



ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TEMİNAT SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN SATICILARA 2024 YILINDA 5.500.667 TL OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI 2025 YILINDA 7.917.110 TL OLARAK UYGULANACAKTIR



Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 2024 yılında 10.978 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 15.800 TL olarak; teslim edilmeyen konut başına 2024 yılında 247.278 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 355.907 TL olarak; yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut satışı yapanlara 2024 yılında 1.100.122 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 1.583.405 TL olarak; teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara 2024 yılında 5.500.667 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 7.917.110 TL olarak uygulanacaktır.



Diğer taraftan, 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırılmıştır.





