SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

ASGARİ ZAMDA SON VİRAJ! Gözler son toplantıdan çıkacak kararda! Enflasyon+refah payı gelecek mi? 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi ve işverenin dört gözle takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bu hafta yapılacak. Milyonlarca kişiyi etkileyecek rakamın ne kadar olacağı merak edilirken TÜRK-İŞ'in enflasyon+refah payı talebinin işveren tarafındaki yansıması takip ediliyor. Öte yandan 2025 asgari ücret Kabine'nin de ana gündem maddesi. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada asgari ücret için ne diyeceği de büyük merak konusu. Peki 2025 asgari ücret zammı için konuşulan olası senaryolar neler? İşte oranlar ve asgari ücret hesaplaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 09:12 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 09:25
ASGARİ ZAMDA SON VİRAJ! Gözler son toplantıdan çıkacak kararda! Enflasyon+refah payı gelecek mi? 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milyonlarca kişinin bir yıllık maaşı bu hafta belirlenecek. 2025 asgari ücrete yapılacak zam için bu hafta 4. Kez toplanılacak.

    Salı veya Çarşamba günü yapılması beklenen son toplantıda 2025 asgari ücret tutarı belli olacak.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    KABİNE'NİN ANA GÜNDEMİ ASGARİ ÜCRET
    Öte yandan bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek Kabine toplantısının da ana gündemi asgari ücret olacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada asgari ücret için ne diyeceği de büyük merak konusu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    TÜRK-İŞ'İN ENFLASYON+REFAH PAYI TALEBİ
    19 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. Toplantısının ardından TÜRK-İŞ önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesinin talep etmişti.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

    Mevcut

    Net: 17.002,12 TL

    Brüt: 20.002,50 TL

    İşverene maliyeti: 23.502,94 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 25 zamlı

    Net: 21.252,65 TL

    Brüt: 25.003,13 TL

    İşverene maliyeti: 29.378,68 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 30 zamlı

    Net: 22.102,76 TL

    Brüt: 26.003,25 TL

    İşverene maliyeti: 30.553,82 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 35 zamlı

    Net: 22.952,86 TL

    Brüt: 27.003,38 TL

    İşverene maliyeti: 31.728,97 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 41.5 zamlı

    Net: 24.058,00 TL

    Brüt: 28.303,54 TL

    İşverene maliyeti: 33.256,66 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 44 zamlı

    Net: 24.483,05 TL

    Brüt: 28.803,60 TL

    İşverene maliyeti: 33.844,23 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 45 zamlı

    Net: 24.653,07 TL

    Brüt: 29.003,63 TL

    İşverene maliyeti: 34.079,26 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Yüzde 46 zamlı

    Net: 24.823,10 TL

    Brüt: 29.203,65 TL

    İşverene maliyeti: 34.314,29 TL

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
    Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    BU GELİRLER ARTACAK
    ■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
    ■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.

    ■ Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
    ■ İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.

    ■ Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
    ■ Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.

    ■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
    ■ Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.

    ■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara Aile Bakanlığı tarafından verilen iş arama ve bulma yardımlarının tutarları değişecek.
    ■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılım sisteminde yer alan çalışanlardan her ay kesilen en düşük işçi payı da artacak.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
    ■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.
    ■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı yükselecek.
    ■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
    ■ İhya yapacak esnafın bu işlem için ödeyeceği tutarlar değişecek.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    DESTEKLER KOLAYLAŞACAK
    ■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım, çoklu doğum ve barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.
    ■ Genel Sağlık Sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi için bakılan kişi başı gelir sınırı artacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bakanlığın kentsel dönüşüm için verdiği araziyi rant uğruna sattı!
    Emekliye 3’lü artış! Ocak’ta maaşlar ve ek ödemeler nasıl değişecek? Refah payı için hangi formüller var?
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı’nda çay içti
    HTŞ’nin operasyonu: Esad’ın sonunu getiren hızlı ilerleyiş
    Meteoroloji 23 Aralık hava durumu! Kar yağacak iller açıklandı! 3 il için yola çıktı; İstanbul’da bugün yağış var mı?
    ABD Başkanı Trump sapkınlara savaş açtı: LGBT çılgınlığına son vereceğim
    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’dan Suriye’de yeni dönem mesajı: PKK/YPG’ye yer yok
    Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini eski eş doğruladı! İkisinin kamera kayıtları var elimde
    CHP Sözcüsü Deniz Yücel AK Parti’yi hedef almıştı! Ömer Çelik’ten sert tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin kullandığı dilden bile çirkin
    MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs’ün fethi yakındır deyip İsrail’i ’Şam’arladı! Özel’e Esad çağrısı... DEM-İmralı açıklaması
    1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
    Fırtına 2024’ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK’yı 1-0 yendi
    Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi