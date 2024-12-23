ASGARİ ZAMDA SON VİRAJ! Gözler son toplantıdan çıkacak kararda! Enflasyon+refah payı gelecek mi? 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin bir yıllık maaşı bu hafta belirlenecek. 2025 asgari ücrete yapılacak zam için bu hafta 4. Kez toplanılacak.
Salı veya Çarşamba günü yapılması beklenen son toplantıda 2025 asgari ücret tutarı belli olacak.
Milyonlarca kişinin bir yıllık maaşı bu hafta belirlenecek. 2025 asgari ücrete yapılacak zam için bu hafta 4. Kez toplanılacak.
Salı veya Çarşamba günü yapılması beklenen son toplantıda 2025 asgari ücret tutarı belli olacak.
KABİNE'NİN ANA GÜNDEMİ ASGARİ ÜCRET
Öte yandan bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek Kabine toplantısının da ana gündemi asgari ücret olacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada asgari ücret için ne diyeceği de büyük merak konusu.
TÜRK-İŞ'İN ENFLASYON+REFAH PAYI TALEBİ
19 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. Toplantısının ardından TÜRK-İŞ önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesinin talep etmişti.
TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:
Mevcut
Net: 17.002,12 TL
Brüt: 20.002,50 TL
İşverene maliyeti: 23.502,94 TL
Yüzde 25 zamlı
Net: 21.252,65 TL
Brüt: 25.003,13 TL
İşverene maliyeti: 29.378,68 TL
Yüzde 30 zamlı
Net: 22.102,76 TL
Brüt: 26.003,25 TL
İşverene maliyeti: 30.553,82 TL
Yüzde 35 zamlı
Net: 22.952,86 TL
Brüt: 27.003,38 TL
İşverene maliyeti: 31.728,97 TL
Yüzde 41.5 zamlı
Net: 24.058,00 TL
Brüt: 28.303,54 TL
İşverene maliyeti: 33.256,66 TL
Yüzde 44 zamlı
Net: 24.483,05 TL
Brüt: 28.803,60 TL
İşverene maliyeti: 33.844,23 TL
Yüzde 45 zamlı
Net: 24.653,07 TL
Brüt: 29.003,63 TL
İşverene maliyeti: 34.079,26 TL
Yüzde 46 zamlı
Net: 24.823,10 TL
Brüt: 29.203,65 TL
İşverene maliyeti: 34.314,29 TL
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
BU GELİRLER ARTACAK
■ Asgari ücretle birlikte tüm çalışanların maaşları yeniden değerlendirilecek. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
■ Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı büyüyecek.
■ Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik maaşında en düşük tutar artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da zamlanacak.
■ İşten ayrılan çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.
■ Çalışanlara raporlu olduğu dönem için verilen en düşük iş göremezlik ödeneği tutarları artacak.
■ Annelere doğum izninde bulunduğu dönem için verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.
■ Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan tüm annelere İŞKUR'un yapacağı ödemenin tutarı artacak.
■ Staj yapan öğrencilere aylık olarak verilen, tutarı da işyerindeki personel sayısına göre farklılık gösteren ödeme zamlanacak.
■ Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara Aile Bakanlığı tarafından verilen iş arama ve bulma yardımlarının tutarları değişecek.
■ Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı limiti yükselecek. Otomatik katılım sisteminde yer alan çalışanlardan her ay kesilen en düşük işçi payı da artacak.
HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
■ SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı dahil olmak üzere prim tutarları değişecek.
■ Genel Sağlık Sigortası'nda prim tutarı yükselecek.
■ Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.
■ İhya yapacak esnafın bu işlem için ödeyeceği tutarlar değişecek.
DESTEKLER KOLAYLAŞACAK
■ 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım, çoklu doğum ve barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı yükselecek.
■ Genel Sağlık Sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi için bakılan kişi başı gelir sınırı artacak.