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Gelir İdaresi'nde dijital kolaylık!

Gelir İdaresi, dijitalleşme adımlarıyla neredeyse tüm işlemlerin vergi dairesine gitmeden tamamlanmasına imkan tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Gelir İdaresi’nde dijital kolaylık!

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    Gelir İdaresi, dijitalleşme çalışmalarıyla neredeyse tüm işlemlerin vergi dairesine gitmeden tamamlanmasına olanak sağlıyor. Mükellefler tüm beyannamelerini elektronik ortamda verip vergilerini de çevrim içi ödeyebiliyor.

    Yılda 120 milyon beyanname elektronik ortamda verilirken, 200 milyon ödeme Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet uygulaması ve anlaşmalı bankaların çevrim içi kanalları üzerinden alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla her türlü dijital uygulamayı devreye alıyor, mükelleflerimize zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz" dedi.

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