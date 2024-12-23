Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 6 aylık emekli memur enflasyon farkı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da duyurulacak. Bu veriler, yıl sonu enflasyonu hakkında önemli ipuçları verecek ve ekonomik beklentileri şekillendirecek.
TÜİK tarafından açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da duyurulacak. Bu veriler, yıl sonu enflasyonu hakkında önemli ipuçları verecek ve ekonomik beklentileri şekillendirecek.
Aralık Ayı Enflasyon Verisi Beklentisi
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre, 2023 yılı sonu için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi %45,28 olarak revize edildi. Bir önceki ankette bu oran %44,81'di. Ayrıca, Aralık 2024 için TÜFE artışı beklentisi %1,72 olarak öngörülüyor. Bu artışın, yılsonu verileriyle birlikte enflasyonun geleceği hakkında daha net bir resim çizeceği ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Açıklamaları
Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada enflasyon konusunda olumlu sinyaller verdi. Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir bir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" şeklinde ifadelerde bulundu. Bakanın bu açıklamaları, enflasyondaki genel durumu ve yıl sonu için yapılan beklentileri destekler nitelikte.
2024 Yılının İkinci Yarısında Enflasyon Oranları
2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranları, ekonomistlerin dikkatle izlediği bir diğer önemli konuydu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla %3,23, %2,47, %2,97, %2,88, %2,24 olarak kaydedildi. Bu oranlarla birlikte, yılın ikinci yarısındaki kümülatif fark %14,57 oldu.
6 Aylık Enflasyon Farkı Ne Olacak?
Yılın son ayı olan Aralık için, 6 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu beklentileri, ekonomi gündeminin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Aralık ayındaki enflasyon oranının açıklanması, bu farkın ne kadar olacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacak ve yıl sonu beklentilerini netleştirecek. Ekonomistler, enflasyonun bir miktar daha düşebileceği görüşünü paylaşıyorlar, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Aralık verileriyle netleşmiş olacak.