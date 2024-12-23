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Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 6 aylık emekli memur enflasyon farkı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bu veriler 2025 yılına ait memur ve emekli maaşları gibi önemli ekonomik göstergelerin yeniden şekillenmesine neden olacak. Önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon verisi maaş artışlarının ve diğer ödemelerin kesinleşmesini sağlayacak en son parametreyi oluşturacak.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:10
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 6 aylık emekli memur enflasyon farkı ne kadar olacak?

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    TÜİK tarafından açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da duyurulacak. Bu veriler, yıl sonu enflasyonu hakkında önemli ipuçları verecek ve ekonomik beklentileri şekillendirecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aralık Ayı Enflasyon Verisi Beklentisi

    Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre, 2023 yılı sonu için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi %45,28 olarak revize edildi. Bir önceki ankette bu oran %44,81'di. Ayrıca, Aralık 2024 için TÜFE artışı beklentisi %1,72 olarak öngörülüyor. Bu artışın, yılsonu verileriyle birlikte enflasyonun geleceği hakkında daha net bir resim çizeceği ifade ediliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Açıklamaları

    Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada enflasyon konusunda olumlu sinyaller verdi. Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir bir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" şeklinde ifadelerde bulundu. Bakanın bu açıklamaları, enflasyondaki genel durumu ve yıl sonu için yapılan beklentileri destekler nitelikte.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2024 Yılının İkinci Yarısında Enflasyon Oranları

    2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranları, ekonomistlerin dikkatle izlediği bir diğer önemli konuydu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla %3,23, %2,47, %2,97, %2,88, %2,24 olarak kaydedildi. Bu oranlarla birlikte, yılın ikinci yarısındaki kümülatif fark %14,57 oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    6 Aylık Enflasyon Farkı Ne Olacak?

    Yılın son ayı olan Aralık için, 6 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu beklentileri, ekonomi gündeminin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Aralık ayındaki enflasyon oranının açıklanması, bu farkın ne kadar olacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacak ve yıl sonu beklentilerini netleştirecek. Ekonomistler, enflasyonun bir miktar daha düşebileceği görüşünü paylaşıyorlar, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Aralık verileriyle netleşmiş olacak.

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