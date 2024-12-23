Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 6 aylık emekli memur enflasyon farkı ne kadar olacak?

2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranları, ekonomistlerin dikkatle izlediği bir diğer önemli konuydu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla %3,23, %2,47, %2,97, %2,88, %2,24 olarak kaydedildi. Bu oranlarla birlikte, yılın ikinci yarısındaki kümülatif fark %14,57 oldu.

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6 Aylık Enflasyon Farkı Ne Olacak?

Yılın son ayı olan Aralık için, 6 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu beklentileri, ekonomi gündeminin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Aralık ayındaki enflasyon oranının açıklanması, bu farkın ne kadar olacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacak ve yıl sonu beklentilerini netleştirecek. Ekonomistler, enflasyonun bir miktar daha düşebileceği görüşünü paylaşıyorlar, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Aralık verileriyle netleşmiş olacak.