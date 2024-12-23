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Merkez Bankası faiz indirimine mi gidiyor? Gözler o tarihte! Piyasaların beklentileri ne yönde? Hangi ülkelerde faiz indirimi yapıldı?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. 26 Aralık Perşembe günü belli olacak faiz kararı öncesinde beklentiler peş peşe açıklanmaya başladı. Aylardır faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın FED'in kararı ile birlikte rahat bir toplantı geçireceği ifade edilirken faiz indirimi sinyalleri de verildi. Peki hangi ülkelerde faiz indirimi yapıldı? Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:18
Merkez Bankası faiz indirimine mi gidiyor? Gözler o tarihte! Piyasaların beklentileri ne yönde? Hangi ülkelerde faiz indirimi yapıldı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşırken merak edilen ekonomik verilerde asgari ücret zammının hemen ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı oldu.

    Aylardır faizi sabit tutan Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararını 26 Aralık'ta saat 14:00'te açıklayacak.

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    KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kararına göre son 6 ayda değişikliğe gidilmeyerek faiz kararı yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu.

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    2024 YILI FAİZ KARARLARI

    Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu. 2024 yılında yapılan PPK toplantılarında faiz oranları şu şekilde belirlendi:

    Ocak ayı: %45
    Şubat ayı: %45
    Mart ayı: %50
    Nisan ayı: %50
    Mayıs ayı: %50
    Haziran ayı: %50
    Temmuz ayı: %50
    Ağustos ayı: %50
    Eylül ayı: %50
    Ekim ve Kasım ayları: %50

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    BEKLENTİLER NE YÖNDE?
    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

    Bununla birlikte, hafta sonu yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla kar paylarında tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

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    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.350 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    MERKEZ'İN ELİNİN EN RAHAT OLDUĞU TOPLANTI

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, FED ve ECB'nin indirim kararlarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın en rahat toplantısı olduğunu söyledi.

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    Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında beklentileri de köşesine taşıyan Doğaner, "MB'nin 150-200 baz puanlık bir indirimle başlayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılında MB'den beklenti daha da artacak. Muhtemelen faizin iş dünyasının, bankaların elini rahatlatacak düzeye gelmesi için henüz bir yıla yakın süre var" dedi.

    İşte Doğaner'in yazısından ilgili bölüm:

    Tahminler iddialar havalarda uçuşuyor. Merkez Bankası sadece bu ayın değil yılın kararını verecek. 8 toplantıda faizi yüzde 50'de sabit tutan Para Politikası Kurulu'nun bu toplantıda faiz indirip indirmeyeceği merakla bekleniyor. Genel kanı faizi indireceği yönünde.
    Aslında bugüne kadarki toplantılar içinde MB'nin elinin en rahat olduğu toplantı diyebiliriz. Bir yandan FED ve ECB gibi merkez bankalarının faiz indirim kararlarını görmüş oldu. Muhtemelen Perşembe gününe kadar 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti de görmüş olacak. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda önemli verileri görerek daha rahat bir analiz yapma şansı bulacak.
    Uluslararası banka ve kuruluşlar da faiz beklentilerini açıklıyorlar. Bank of America, Deutsche Bank, Citibank gibi pek çok banka TCMB'nin aralıkta 250 baz puan faiz indireceğini tahmin ediyor. Bazı ekonomistler ise MB'nin biraz daha bekleyip daha yüksek oranlı bir indirim yapmasını savunuyor.
    Doğrusu ben indirimlerin kasımda başlamasını bekleyenlerdendim. MB'nin faiz indirimlerine başlamasının bundan sonra ekonomide algıyı yönetmek açısından da çok önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden indirim miktarı bile çok önemli değil ancak MB'nin 150-200 baz puanlık bir indirimle başlayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılında MB'den beklenti daha da artacak. Muhtemelen faizin iş dünyasının, bankaların elini rahatlatacak düzeye gelmesi için henüz bir yıla yakın süre var.
    Bu yüzden indirim sürecinde iletişim politikası çok önemli olacak. Her ay faiz kararı sonrası yazılı açıklamadan öte sözlü müdahalelerin de artması gerektiğini düşünüyorum.
    Bakalım perşembe günü MB faiz indirim sürecini başlatacak mı? Merakla bekliyoruz.

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    FAİZ İNDİRİMİNE GİDENLER KİMLER OLDU?

    ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını bir kez daha düşürdü. Gösterge faizi 250 baz puan düşüren banka, ileriye dönük olarak ne kadar ve ne hızda düşüreceği konusunda şüpheler olduğunu belirtti.

    FED'İ TAKİP EDENLER

    Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA), gösterge repo ve ters repo faiz oranlarında 25 baz puan indirime gitti. SAMA'dan yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,00'e, ters repo faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekildi.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (CBUAE), politika faiz oranında 25 baz puan indirime gitti. CBUAE'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,65'ten yüzde 4,40'a çekildi.

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    Katar Merkez Bankası (QCB), politika faiz oranında 30 baz puan indirime gitti. QCB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge repo faiz oranı yüzde 5,15'ten yüzde 4,85'e çekildi. QCB, borç verme faiz oranını yüzde 5,40'ten yüzde 5,10'a, mevduat faiz oranını yüzde 4,90'dan yüzde 4,60'a indirdi.

    Bahreyn Merkez Bankası (CBB), politika faiz oranını 25 baz puan indirdi. CBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan gecelik mevduat faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,00'e çekildi.

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    İsveç Merkez Bankası (Riksbank), ekonomiye daha fazla destek sağlamak ve enflasyonun hedefte istikrar kazanmasına yardımcı olmak için politika faizinde 25 baz puan daha indirime gitti.

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