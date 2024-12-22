BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!

BİM'in 27 Aralık Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta mağaza raflarında Kumtel Beyaz Ankastre Set, dikey ısıtıcı, termal tayt, Paşabahçe cam ürünler, porselen desenli demlik, şekerlik, ve ocak üstü tost tavası gibi çok çeşitli ürünler yer alacak.
Fotoğraflar: BİM
🎂 24 ARALIK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
🥭 Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g - 17,50 TL
🍰 Dr. Oetker Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g - 69,50 TL
🍞 Uno Pasta Keki - 69 TL
🍫 Dubai Çikolatası Kalıbı - 32 TL
🥜 Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 g - 165 TL
27 Aralık Cuma
💪 Protein Ocean Protein Tozu - 699 TL
🍝 Makaroma Lazanya 500 g - 69,50 TL
🥗 Mezzet Meze Çeşitleri - 29,50 TL
🍝 Makaroma Makarna Çeşitleri - 19,75 TL
🍅 Burcu Sos Çeşitleri - 27,50 TL
🥗 Burcu Salata Çeşitleri - 47,50 TL
🥄 Gesaş Tahin 300 g + Üzüm Pekmezi 400 g - 790,50 TL