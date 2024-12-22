BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!

BİM'in 27 Aralık Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta mağaza raflarında Kumtel Beyaz Ankastre Set, dikey ısıtıcı, termal tayt, Paşabahçe cam ürünler, porselen desenli demlik, şekerlik, ve ocak üstü tost tavası gibi çok çeşitli ürünler yer alacak.