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BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!

BİM'in 27 Aralık Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta mağaza raflarında Kumtel Beyaz Ankastre Set, dikey ısıtıcı, termal tayt, Paşabahçe cam ürünler, porselen desenli demlik, şekerlik, ve ocak üstü tost tavası gibi çok çeşitli ürünler yer alacak. Ayrıca oyuncaklar, hasır sepetler ve pijama çeşitleri de indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:32 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 17:32
BİM Aktüel 24-27 Aralık Kataloğu: Bu hafta paspas, pijama, havlu seti, Tv battaniyesi, koltuk örtüsü, fincan seti, saklama kabı, hasır sepet geliyor!

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    BİM'in 27 Aralık Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu hafta mağaza raflarında Kumtel Beyaz Ankastre Set, dikey ısıtıcı, termal tayt, Paşabahçe cam ürünler, porselen desenli demlik, şekerlik, ve ocak üstü tost tavası gibi çok çeşitli ürünler yer alacak.

    Fotoğraflar: BİMFotoğraflar: BİM

    🎂 24 ARALIK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

    🥭 Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g - 17,50 TL

    🍰 Dr. Oetker Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g - 69,50 TL

    🍞 Uno Pasta Keki - 69 TL

    🍫 Dubai Çikolatası Kalıbı - 32 TL

    🥜 Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 g - 165 TL

    27 Aralık Cuma27 Aralık Cuma

    💪 Protein Ocean Protein Tozu - 699 TL

    🍝 Makaroma Lazanya 500 g - 69,50 TL

    🥗 Mezzet Meze Çeşitleri - 29,50 TL

    🍝 Makaroma Makarna Çeşitleri - 19,75 TL

    🍅 Burcu Sos Çeşitleri - 27,50 TL

    🥗 Burcu Salata Çeşitleri - 47,50 TL

    🥄 Gesaş Tahin 300 g + Üzüm Pekmezi 400 g - 790,50 TL

    🍫 Ülker Beyaz Pul Çikolata 100 g - 55 TL

    🥜 Keyifçe Antep Fıstığı 500 g - 245 TL

    🌰 Orvega Çıtır Nohut 150 g - 25 TL

    🍫 Ülker Deluxe Kakaolu Gofret 220 g - 27,50 TL

    🌴 Derme Yaş Hurma 500 g - 84,50 TL

    🍪 Wafer Master Fındıklı Gofret 165 g - 29 TL

    🥜 Nuts & Bites Soslu Cips Fıstık 200 g - 29,50 TL

    27 Aralık Cuma27 Aralık Cuma

    🌻 Nuts & Bites Tuzlu Yerli Dakota Çekirdek 500 g - 29,50 TL

    🥜 Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 g - 79,50 TL

    🌰 Fiskobirlik Kabuklu Fındık 1000 g - 199,50 TL

    🌻 Nutova Kabak Çekirdeği 200 g - 57,50 TL

    🥜 Nuts & Bites Kavrulmuş Yerli Badem 300 g - 149,50 TL

    Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 g - 105 TL

    Jacobs Kahve Çeşitleri - 45 TL

    27 Aralık Cuma27 Aralık Cuma

    🍵 Ofçay Rize Siyah Çay 1 kg - 119 TL

    🍃 Greenwood Ihlamur ve Kış Çayı Çeşitleri - 69,50 TL

    🥤 Limy Aromalı İçecek Çeşitleri - 36,50 TL

    🌶️ Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 3 L - 49,50 TL

    🍑 Didi Şeftali Aromalı İçecek - 34,50 TL

    🍒 Meysu Vişne Meyveli İçecek - 29 TL

    24 Aralık Salı24 Aralık Salı

    📺 Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL

    🍳 Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL

    ❄️ Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL

    💡 Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL

    🔥 Kumtel Dikey Isıtıcı - 1.590,00 TL

    24 Aralık Salı24 Aralık Salı

    🧦 Casilli Termal Tayt - 159 TL

    🛏️ Molinella Kırlent Kılıfı - 169 TL

    🚿 Maisonette Mutfak Havlusu - 59 TL

    🧳 Büyük Boy Valiz - 799 TL

    🐥 Konuşan Defne Bebek - 389 TL

    24 Aralık Salı24 Aralık Salı

    🚗 Mekanik Hot Rod ve Race Truck - 329 TL

    🌸 Piccolo Mondi Çiçek Blok Oyuncak - 359 TL

    🎂 Oyuncak Çay Seti Kekli - 119 TL

    🦑 Pelüş Ahtapot - 269 TL

    A101 21-27 Aralık 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu: Bütün hindi 249 TL, meze çeşitleri 29.90 TL, dana sucuk 179 TL, English Home fincan seti 149 TL...A101 21-27 Aralık 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu: Bütün hindi 249 TL, meze çeşitleri 29.90 TL, dana sucuk 179 TL, English Home fincan seti 149 TL...
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