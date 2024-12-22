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Ptt rekor kırdı! Bakan Uraloğlu dağıtılan posta ve kargo rakamlarını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılının ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Ptt rekor kırdı! Bakan Uraloğlu dağıtılan posta ve kargo rakamlarını duyurdu

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2024 yılının ilk 11 ayında 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını bildirdi. Uraloğlu, "Türkiye genelinde tüm gönderi türlerinde yüzde 52,9 ile İstanbul birinci, yüzde 16,2 ile Ankara ikinci ve yüzde 2,4 ile İzmir üçüncü sırada" açıklamasında bulundu. PTT'nin 40 bine yakın çalışanı 3 bin 630 iş yeri ve 9 bin 452 araçlık filosuyla posta ve kargo hizmetlerini güvenli, hızlı ve en iyi şekilde yerine getirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Artık hem Türkiye'de hem de dünyada posta sektöründe adından söz ettiren bir PTT var" dedi.

    (Barış ŞİMŞEK)

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