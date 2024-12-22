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Öğretmenin geliri artıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: Atama ve kıdem sistemi değişti

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre aday öğretmenler 1 yılda atanacak. Uzman olanlara bir derece verilecek. Böylece maaş ve emekli ikramiyesi artacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Öğretmenin geliri artıyor! Resmi Gazete’de yayımlandı: Atama ve kıdem sistemi değişti

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    Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüz binlerce öğretmeni ve öğretmen adayının atama ve gelir durumunu belirleyen yönetmelikte öne çıkan 10 madde şu şekilde sıralanıyor:

    1-18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.

    2- Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak.

    3- 18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

    4-Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

    5-Öğretmenlerden öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilecek.

    6-Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen unvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapabilecek. Bu programa katılıp başarı ile tamamlayanların yeni ünvanı başöğretmen olacak.

    7-Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak.

    8-Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

    9-Öğretmen unvanından; bu göreve atanmanın yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak.

    10 - Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticiler ile bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler de uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek. (Murathan YILDIRIM)

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