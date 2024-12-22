İstenmeyen sms’e önlem! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların telefon ve elektronik postalarına ticari mesajlar gönderen firmalar ile bunlara aracılık eden bilişim firmaları yani entegratörlere bir dizi yükümlülük getirdi. Bundan böyle tüm entegratörler bakanlıktan yetki belgesi almak zorunda olacak, böylece milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran bu firmalara karşı denetimler artırılmış olacak. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların telefonları ve e-postalarına gönderilen ticari mesajlarda ana aktör olan bilişim firması entegratörlere denetimi sıklaştıracak. Vatandaşlar reklam SMS'lerinden şikayetçi oluyor.

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