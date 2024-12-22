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Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum, Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı. İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de yardımın 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 4 bin 500 lira çıkarıldığını belirtti.

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