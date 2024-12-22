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2025 Bütçe Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
2025 Bütçe Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

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    2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 12 gün süren yoğun mesainin ardından TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonominin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini, gelecek yıl enflasyonun konuşulmayacağını ve 2026 yılında da tek haneye düşeceğini belirtirken, aile büyüklüğüne göre yeni sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Sosyal konut konusunda kapsamlı çalışmalar yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Yılmaz, "Yeni nüfus dinamiklerini dikkate alarak, metropoller başta olmak üzere yeni aile büyüklüğünü, ölçeğini de dikkate alarak, enerji verimliliğini, afetlere dayanıklılığı da dikkate alarak kapsamlı sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz" dedi.

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