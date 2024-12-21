Ünlü iş insanı Fatih Kıral hayatını kaybetti

Bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan ancak böbrek iflas edince diyalize bağlanan "mobilyacılar kralı" Fatih Kıral hayatını kaybetti. Kıral, geçtiğimiz günlerde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kendi adını taşıyan marka oluşturan ve tasarımlarıyla dikkat çeken Kıral mobilya dünyasının en deneyimli isimlerindendi. Kıral'ın ölümü üzerine firmadan yapılan açıklamada. "Estetik anlayışı, yenilikçi vizyonu ve iş dünyasına kattığı değerlerle hepimize ilham veren bir isimdi" denildi.

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