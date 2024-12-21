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Sipariş haber! Pegasus Boeing ile 200 uçaklık sipariş anlaşması imzaladı

Pegasus yeni bir ileri tarihli sipariş verdiğini duyurdu. 2028 yılı için 200 uçak sipariş açıklandı. Uçaklardan 100’ü kesin, kalanı opsiyonlu. Haberle hisseler hareketlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Sipariş haber! Pegasus Boeing ile 200 uçaklık sipariş anlaşması imzaladı

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    Pegasus Hava Yolları yine bir sipariş haberi duyurdu. Habere göre Pegasus Boeing ile 200 uçaklık yeni bir sipariş anlaşması imzaladı. İlk uçakların 2028 yılından itibaren Pegasus filosuna katılacağı açıklandı. Açıklamaya göre, ilk 100 uçak için kesin sipariş verildi; ilerleyen yıllar için ise kesin siparişe çevrilebilir ilave 100 adede kadar uçak için satın alma opsiyonu bulunuyor. Sözleşmenin toplam değeri 36 milyar dolar seviyesinde. Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, "İlk etapta 100 adet uçak, 2028 yılından itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Geri kalan 100 uçak için opsiyonumuzu kesin siparişe dönüştürmeyi, piyasa koşulları ve filomuzun ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki yıllarda değerlendireceğiz" dedi.

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