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Türkiye 11 ayda 57 milyon turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 11 ayında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 57 milyon 363 bin 350'ye ulaştı. Yabancı ziyaretçilerin sayısı yüzde 7,09 oranında artarak 50 milyon barajını aştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Türkiye 11 ayda 57 milyon turist ağırladı

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    Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 11 ayında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 57 milyon 363 bin 350'ye ulaştı. Yabancı ziyaretçilerin sayısı yüzde 7,09 oranında artarak 50 milyon barajını aştı. Yalnızca kasım ayı baz alındığında ise Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 8,25 oranında artış gösterdi ve 2 milyon 733 bin 663 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'ye kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 15,39 artış ve 281 bin 569 kişi ile Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 27,16 artış ve 258 bin 918 kişi ile İran takip etti.

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