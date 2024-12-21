PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Telefona enerji etiketi ! Ekim 2025'te devreye girecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Birliği uyum programları kapsamında telefon ve tabletlerde enerji etiketine yer verilmesi için harekete geçti. Ekim 2025'te devreye girecek çalışma kapsamında bu tarihten sonra satışa sunulacak telefon ve tabletlerde enerji sınıflarını gösteren etiket yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Telefona enerji etiketi ! Ekim 2025’te devreye girecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Birliği uyum programları kapsamında telefon ve tabletlerde enerji etiketine yer verilmesi için harekete geçti. Ekim 2025'te devreye girecek çalışma kapsamında bu tarihten sonra satışa sunulacak telefon ve tabletlerde enerji sınıflarını gösteren etiket yer alacak. Elektronik aletlerin harcadığı enerji miktarını belirten tanıtım kartına enerji etiketi denirken, enerji sınıfları; A, B, C, D, E, F, G sınıfı olarak yer alıyor. En yüksek verimliliğe sahip A enerji sınıfı iken en düşük enerji verimliliğine sahip sınıf G sınıfı olarak tanımlanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup
    Almanya’da Noel pazarına araç ile saldırı: Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Tepkiler peş peşe geldi
    Akıldan Kalbe
    ABD’den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!
    Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım
    Özlem Gürses gözaltına alındı
    ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik!
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı