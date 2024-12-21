Telefona enerji etiketi ! Ekim 2025’te devreye girecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Birliği uyum programları kapsamında telefon ve tabletlerde enerji etiketine yer verilmesi için harekete geçti. Ekim 2025'te devreye girecek çalışma kapsamında bu tarihten sonra satışa sunulacak telefon ve tabletlerde enerji sınıflarını gösteren etiket yer alacak. Elektronik aletlerin harcadığı enerji miktarını belirten tanıtım kartına enerji etiketi denirken, enerji sınıfları; A, B, C, D, E, F, G sınıfı olarak yer alıyor. En yüksek verimliliğe sahip A enerji sınıfı iken en düşük enerji verimliliğine sahip sınıf G sınıfı olarak tanımlanıyor.

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