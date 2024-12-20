Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte masadaki senaryolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA) BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI



Başkan Erdoğan, 10 Aralık'ta AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda asgari ücret ve emekli maaşı zammına ilişkin olarak, "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. TARAFLARDAN BİRİ KALKARSA NE OLUR?



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Rakamın geçerli olması için 15 üyeden 10 kişinin asgari ücreti onaylaması yetiyor." diyerek taraflardan birinin masadan kalkması halinde yaşanacakları açıkladı. İşte Güngör'ün 20 Aralık tarihli yazısı: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'da...

Taban ücret dediğimiz asgari ücret zammı herkesi etkileyecek. Biliyorsunuz, komisyon dün üçüncü toplantısını da yaptı. Bu haftanın ikinci toplantısı... Üç toplantıda da rakam çıkmadı. Belli ki, katılımcılar önce karşı tarafın elini görmek istedi. Fakat kamuoyunda tepkiler oluşunca dün Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı. İşçiler CHP'nin söylemine yakın bir rakamı ortaya attı. Asgari ücretin 29 bin 583 TL'ye çıkmasını istedi. Yüzde 45 zam artı refah payı...

Türk lirası (AA)



Haa, bu rakam olmazsa da kararı imzalamayacaklarını söylüyorlar.

Verilere baktığınızda işçilerin haklılık payı yok diyemem. Örneğin, 4 kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamalarına bakın. Ekim 2024'te 17.002 TL net asgari ücrete karşılık açlık sınırı 20.860 TL. Yoksulluk sınırı 72.156 TL. Ocak 2023'ten 2024 sonuna kadar geçen dönemde asgari ücret yalnızca 4 ay açlık sınırının üzerinde olmuş... 2024'ten itibaren asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş. Aylık enflasyon yüzde 2 olsa da asgari ücret açlık sınırının altında kalacak.



Velhasıl, bu zam talebi astronomik gibi görünse de bir ailenin geçimi için ancak yeterli olabilir.

Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var.

O da işverenler...

Daha önce muhtelif yerlerde beklentilerini dile getirmişlerdi. Patronların ağırlıklı görüşü asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Asgari ücretin 2024 yılındaki gibi artırılması, yüzde 45'e yakın oranda yükseltilmesi durumunda birçok fabrikanın ya yurtdışına çıkacağını ya da küçüleceğini söylüyorlar. Yüksek işçi maliyetleri nedeniyle rekabet edemedikleri ülkelerin ihracat pazarlarını tamamen ele geçireceğinden bahsediyorlar. Asgari ücretin kafalarındaki rakamdan daha yüksek belirlenmesi durumunda hükümetten destek isteyeceklerdir.





Peki o zaman ne olacak?

Vallahi zor denklem...

Hükümet bir taraftan çalışanların refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek, diğer taraftan işverenlerin rekabet gücünü koruyacak.

Anlayacağınız, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık durumu...

Anlaşma sağlanamazsa ya da taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur.

Biliyorsunuz, asgari ücreti belirlemekle görevli komisyon, işçi, işveren ve hükümet cephesinden beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Rakamın geçerli olması için 15 üyeden 10 kişinin asgari ücreti onaylaması yetiyor. Geçmişte Türk-İş'in masayı terk ettiği dönemler oldu. Onaylamayıp greve gitme hakları var. Fakat grev olsa da karara işçi kesimi de uymak zorunda kalacak. Dolayısıyla, zor da olsa umarım haftaya masadan uzlaşma çıkar...

Türk lirası (AA) MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücrette zam senaryoları (Takvim.com.tr) SON TARİH 31 ARALIK



Asgari ücrette kesin rakam komisyon tarafından belirlenecek. Kararın 31 Aralık'a kadar verilmesi gerekiyor. İşte oranlara göre asgari ücrette zam senaryoları: Mevcut Net: 17.002,12 TL Brüt: 20.002,50 TL İşverene maliyeti: 23.502,94 TL YÜZDE 25 ZAMLI Net: 21.252,65 TL Brüt: 25.003,13 TL İşverene maliyeti: 29.378,68 TL YÜZDE 30 ZAMLI Net: 22.102,76 TL Brüt: 26.003,25 TL İşverene maliyeti: 30.553,82 TL YÜZDE 35 ZAMLI Net: 22.952,86 TL Brüt: 27.003,38 TL İşverene maliyeti: 31.728,97 TL YÜZDE 41.5 ZAMLI Net: 24.058,00 TL Brüt: 28.303,54 TL İşverene maliyeti: 33.256,66 TL Asgari ücrette zam senaryoları (Takvim.com.tr) YÜZDE 44 ZAMLI Net: 24.483,05 TL Brüt: 28.803,60 TL İşverene maliyeti: 33.844,23 TL YÜZDE 45 ZAMLI Net: 24.653, 07TL Brüt: 29.003,63 TL İşverene maliyeti: 34.079,26 TL YÜZDE 46 ZAMLI Net: 24.823,10 TL Brüt: 29.203.65 TL İşverene maliyeti: 34.314,29 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN