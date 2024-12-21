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Çöpler para edecek! 1 Ocak itibariyle başlayacak

Yeni yılla birlikte Türkiye’de geri dönüşüm uygulamasına geçiliyor. Tek kullanımlık ambalajlar toplanacak vatandaşa para iadesi yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Çöpler para edecek! 1 Ocak itibariyle başlayacak

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    Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Depozito Yönetim Sistemi çalışmalarında sona gelindi. 1 Ocak itibariyle başlayacak yeni sistemde geri dönüşüm seferberliği ile ambalajlar toplanacak ve bunlar vatandaşlara para kazandıracak. Yeni sistem ile birlikte 0.1 litre ile 3 litre arasında değişen tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşüme kazandırılacak.

    HANGİLERİ KAPSAMDA
    Tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.

    İADE NOKTASI KURULUYOR
    Sistemin ilk aşamasında, Türkiye genelinde 5 bin iade noktası kurulması planlanıyor. Zincir marketlerden belediyelere, üniversitelerden otellere kadar birçok alanda yer alacak iade makineleriyle vatandaşlar hem çevreyi koruyacak hem de ekonomik kazanç elde edecek. PARALAR BİRİKECEK
    Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş kazanacak. Toplanan depozito bedelleri, Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından sağlanacak altyapı üzerinden vatandaşların "e-cüzdan" hesaplarına aktarılacak. Bu hesaplarda biriken tutar, alışverişlerde kolaylıkla kullanılabilecek. Hem çevre kazanacak hem de vatandaş cebine ek gelir sağlayacak.

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