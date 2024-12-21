İlk yerli volkswagen

Türk mühendis ve işçilerin emeği ile üretilen ilk olan yeni Transporter'ın lansmanı, Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı olan ve Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2024'te yapıldı. Ford ile Volkswagen'in 2018 yılında yaptığı işbirliği kapsamında, artık Ford Otosan fabrikalarından üretilen Transporter, Ford Transit Custom ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Fuarda yapılan açıklamaya göre, yeni Transporter'ın Türkiye'deki satışına Aralık ayında van gövde tipiyle başlanacak. Yeni Caravelle'in ise 2025'in ilk çeyreğine bayilerde yerini alması bekleniyor.

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