Altında rüzgar ne tarafa esiyor? 20 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Uzmanlar hangi tarihe dikkat çekti?

2025 yılına kısa bir süre kala yatırımcılar tarafından altın piyasası yakından takip ediliyor. Peki, 20 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? Analistler alınmalı mı yoksa alınmamalı mı diyor? İşte habere ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
"UCUZ DEĞİL, BEDAVA"
Finans Analisti İslam Memiş, YouTube yayını üzerinden özellikle gram altın yatırımcılarına seslenerek, 3000 TL altındaki seviyelerin 'bedava' olduğunu belirtti. Memiş "3000 liranın altındaki rakamlara bedava olarak bakıyorum. Yılın kampanyası gibi değerlendirin. Bu seviyeler ucuz değil, bedava." şeklinde paylaştı. Kısa vadeli spekülasyonlarla ilgilenmediğinin altını çizen Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
(Takvim Foto Arşiv)
20 ARALIK CANLI ALTIN KURU
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.936,72
Gram altın satış: 2.946,13