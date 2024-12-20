Altında rüzgar ne tarafa esiyor? 20 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Uzmanlar hangi tarihe dikkat çekti?

2025 yılına kısa bir süre kala yatırımcılar tarafından altın piyasası yakından takip ediliyor. Peki, 20 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? Analistler alınmalı mı yoksa alınmamalı mı diyor? İşte habere ilişkin detaylar...