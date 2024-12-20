ABD’de FED çıkmazı: Kanıt yeterli değil diyerek faiz kararını reddetti

Hammack, yaptığı yazılı açıklamada ABD ekonomisinin genel olarak güçlü bir performans sergilediğini, ancak enflasyonu düşürmek için hâlâ atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.

Ekonomik büyümenin sağlam olduğunu ve iş gücü piyasasının sağlıklı bir şekilde işlediğini vurgulayan Hammack, finansal koşulların gevşemiş durumda olduğuna ve iş dünyasındaki güvenin güçlü bir şekilde korunduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret eden Hammack, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirme hedefinde sağlanan ilerlemenin düzensiz bir şekilde ilerlediğini ifade etti.