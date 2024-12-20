ABD’de FED çıkmazı: Kanıt yeterli değil diyerek faiz kararını reddetti

Hammack, yaptığı yazılı açıklamada ABD ekonomisinin genel olarak güçlü bir performans sergilediğini, ancak enflasyonu düşürmek için hâlâ atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.
Ekonomik büyümenin sağlam olduğunu ve iş gücü piyasasının sağlıklı bir şekilde işlediğini vurgulayan Hammack, finansal koşulların gevşemiş durumda olduğuna ve iş dünyasındaki güvenin güçlü bir şekilde korunduğuna dikkat çekti.
Bununla birlikte, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret eden Hammack, enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirme hedefinde sağlanan ilerlemenin düzensiz bir şekilde ilerlediğini ifade etti.
ABD'de FED'in aldığı son faiz kararı tartışmalara yol açtı (Fotoğraf: AA)
HAMMACK'TEN DAHA FAZLA KANIT LAZIM UYARISI
İş gücü piyasasının sağlığı göz önüne alındığında enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmeye odaklanmanın önemli olduğunu vurgulayan Hammack, "Bu hedefe ulaşmak için para politikasının bir süre daha ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı kalması gerekeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Hammack, "Para politikasının nötr bir duruştan çok da uzak olmadığı yönündeki tahminime dayanarak, enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görene kadar politika faizini sabit tutmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hammack, son ekonomik verilerin gücüne, destekleyici finansal koşullara ve sağlıklı bir iş gücü piyasasına dikkat çekerek, enflasyonun gelecek yıl boyunca yüzde 2'nin biraz üzerinde seyredeceği tahminiyle, Aralık ayındaki toplantıda faiz oranını sabit tutmanın en uygun karar olacağına inandığını ifade etti.
Ekonomideki ivmenin yanı sıra son dönemde açıklanan yüksek enflasyon verilerinin, gelecek yıla ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olduğunu belirtti.
ABD'de FED'in aldığı son faiz kararı tartışmalara yol açtı (Fotoğraf: AA)
ENFLASYONDA BOZULMALARA YOL AÇACAK
Hammack, enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde çok uzun süre kalmasının enflasyon beklentilerinin bozulmasına yol açabileceğini ve enflasyonu hedefe döndürmeyi daha zor hale getirebileceğini ifade etti.
Fed, 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen bu yılın son toplantısında, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirmişti.
Söz konusu karar, 1'e karşı 11 oyla alınmıştı. Politika faizinin sabit tutulmasından yana olan Hammack, karşı oy kullanmıştı.