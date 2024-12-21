Avrasya’dan 2 milyar dolar! Avrasya Tüneli’ni 8 yılda 151 milyon araç kullandı

Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 8,3 milyon kullanıcı tarafından, toplamda 151 milyon kez geçiş yapıldığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,, "Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/ kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı" diye konuştu. Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerinin 10 kilometre kısaldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğun ise 5 dakikaya indiğini söyledi. Uraloğlu, "Avrasya Tüneli, 2024 yılında kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu" şeklinde konuştu.

GARANTİ AŞILDI

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük ortalama 82 bin araç trafiği ile garanti edilen araç sayısının aşıldığını ifade etti. Avrasya Tüneli'nin gelir paylaşımı modelinin uygulanmaya başlandığı Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle gerçekleştirilen ilk karayolu projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "2023 son çeyrek ve 2024 yılı boyunca garanti edilen trafik seviyelerini aşarak kamu ile gelir paylaşımı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.