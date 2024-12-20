Yavuz Ölken: "Gelecek çocuklar için risk olmamalı"

AXA Türkiye çalışanları ve acenteleri, 2024–2025 eğitim öğretim döneminde Hatay'da faaliyetlerine başlayan Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu'nda okul yönetimi ve öğrenciler tarafından ağırlandı. AXA Türkiye ve acentelerinin iş birliği ile inşa edilen okul, toplumsal dayanışmanın ve sigorta sektörünün toplumun ihtiyaçlarına etkili şekilde yanıt verebileceğinin somut örneği olarak öne çıkıyor. Okul ziyareti sırasında açıklama yapan AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, şunları söyledi: "Toplumsal dayanıklılığın güçlenmesi ve gelişmesi için eğitim en öncelikli konumuz. Hatay'da inşa ettiğimiz Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulumuz ile geleceğe güvenle ve umutla bakan 200'e yakın çocuğumuza kapsamlı bir eğitim fırsatı sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acentelerimiz ile birlikte yarattığımız bu değeri gelip yerinde görmek bizler için çok kıymetli. Sigorta sektöründe dayanışmanın en iyi örneği diyebileceğimiz bu projeyle gurur duyuyoruz. Gelecek çocuklar için de risk olmamalı, sigortacı olarak görevimiz sadece riskleri güvence altına almak değil, toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamak. Biz bu topraklara sahip çıkarak üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

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