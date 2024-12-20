Türk Telekom ve Petrol Ofisi Grubu’ndan dijital dönüşüm hamlesi

Petrol Ofisi ile Türk Telekom arasında Geniş Alan İletişim Ağı (SD-WAN) alanında 4 yıldır süren iş birliğinde yeni döneme girildi. Bu teknoloji, devir süreci tamamlanan bp istasyonları ve hizmet noktalarında da kullanılacak. Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, projeyi Türk Telekom ile hayata geçirmekten mutlu olduklarını söyledi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "Bu iş birliği, SD-WAN teknolojimizle onların ağ yönetimini daha esnek ve merkezi hale getirerek, operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına imkan tanıyor" dedi.

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