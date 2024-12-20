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Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: "Türkiye’nin en önemli sorunu deprem"

Türkiye'nin, jeolojik yapısı gereği deprem riski yüksek bir coğrafyada yer aldığını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, İstanbul'da yaşanacak olası bir büyük depremin yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmayacağını, yaratabileceği sonuçlar ile Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısını kökten sarsacağını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: Türkiye’nin en önemli sorunu deprem

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    Türkiye'nin, jeolojik yapısı gereği deprem riski yüksek bir coğrafyada yer aldığını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, İstanbul'da yaşanacak olası bir büyük depremin yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmayacağını, yaratabileceği sonuçlar ile Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısını kökten sarsacağını söyledi. Yaşar, şöyle konuştu: "Depremi engellemek şu an bilimsel olarak mümkün değildir ama sonuçlarını engellemek için yapabileceklerimiz var. Depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi, yalnızca can kaybını değil, ekonomik çöküşü de önleyecek bir çözüm olarak karşımızda. Tam da bu sebeple kentsel dönüşüm projeleri, bu tehdit ve risklerin minimize edilmesi için hayati bir araç. Ancak süreç içerisinde karşılaşılan finansal zorluklar, müteahhitlerin projeleri tamamlamada yaşadığı sorunlar ve en başta hak sahiplerinin güven eksikliği, kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesine neden oluyor."

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