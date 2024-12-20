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Ayhan Sincek: "Ailelerin BES'e ilgisinin arttığını gözlemliyoruz"

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sektör genelinde Kasım itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Sisteme 18 yaş altında 1.5 milyonun üzerinde sözleşme dahil olurken, en çok katılımın 140 bin sözleşme ile sıfır yaşta gerçekleştiğini gördük.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Ayhan Sincek: Ailelerin BES’e ilgisinin arttığını gözlemliyoruz

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    Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sektör genelinde Kasım itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 25 milyar lirayı aştı. Sisteme 18 yaş altında 1.5 milyonun üzerinde sözleşme dahil olurken, en çok katılımın 140 bin sözleşme ile sıfır yaşta gerçekleştiğini gördük. Son yıllarda gençlerin ve ailelerin BES'e ilgisinin arttığını gözlemliyoruz" dedi. Katılımcılar için geniş bir fon yelpazesi sunduklarını söyleyen Sincek, "Her bireyin yatırım hedeflerine en uygun çözümü bulmasını sağlıyoruz. Ayrıca yüksek performanslı 17 faizsiz fon seçeneğimiz de ailelerin Erken BES'e olan ilgisini artıran önemli bir faktör" diye konuştu.

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