PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanlar, ödediği tutarın bir kısmını vergi indirimi ile geri alabiliyor. Üstelik şimdi başvurursa, borçlanmayı zamsız tutardan yapıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    1 Ocak itibariyle zamlanacak asgari ücret, çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma için ödenecek tutarlara da yansıyacak. Bu nedenle artıştan etkilenmeden hesaplı borçlanma yapmak isteyenler 2024 yılı bitmeden başvurusunu gerçekleştiriyor.

    Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alma imkanı da bulunuyor. Ancak bunun için çalışmaya devam etmek gerekiyor. İşte borçlanma ve vergi iadesine yönelik merak edilen soruların yanıtları...

    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)

    BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Doğum ve askerlik borçlanmasında 1 aylık borçlanma tutarı en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Buna göre bu yıl bitmeden başvuranların 1 aylık borçlanma için en az 6 bin 400 lira 80 kuruş yatırması gerekiyor. En çok ise bunun 7.5 katı ödenebiliyor. 18 aylık askerlik borçlanması en az 115 bin 214, 2 yıllık doğum borçlanması da 153 bin 619 lira tutuyor. Bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra yapılacak başvurularda asgari ücret oranında artacak.

    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)

    NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE ÖDENMELİ?
    SGK tarafından gönderilen tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemenin yapılması gerekiyor.

    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)

    VERGİ AVANTAJI NEDİR?
    Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, SGK'ya ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor.

    Vergi iadesinden yararlanmak için; vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor. Belgenin verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece net maaş ödenecek vergi kadar artıyor.

    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)

    KİMLER YARARLANIYOR?
    Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın gerçekleştirildiği hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa bu imkandan yararlanılabiliyor.

    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek? (AA)

    BORÇLANMAYI ÇOK ÖNCE YAPMIŞTIM. YİNE YARARLANABİLİR MİYİM?
    Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık süre hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor.

    YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    FETÖ’nün Fuat Avni’si Said Sefa’ya bilgi sızdıran köstebek nasıl yakalandı? Üst düzey isim operasyonu ilk kez anlattı
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
    Halkbank
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: Bunun altında olacağını sanmıyorum
    Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!
    Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor