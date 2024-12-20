Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?

1 Ocak itibariyle zamlanacak asgari ücret, çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma için ödenecek tutarlara da yansıyacak. Bu nedenle artıştan etkilenmeden hesaplı borçlanma yapmak isteyenler 2024 yılı bitmeden başvurusunu gerçekleştiriyor.

Borçlanma için ödenen paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alma imkanı da bulunuyor. Ancak bunun için çalışmaya devam etmek gerekiyor. İşte borçlanma ve vergi iadesine yönelik merak edilen soruların yanıtları...