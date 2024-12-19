SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Gençler tercih "yapay"or! Yapay zeka temelli bölümler yüksek sıralamalı öğrenciler tarafından tercih edildi

Üniversitelerde yeni açılan yapay zeka temelli bölümler büyük ilgi gördü. Başarı sıralamasında ilk 3 binde yer alan öğrencilerin tercihi oldu. Mezunlara geniş iş imkanları sunulduğunun altı çizildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Gençler tercih yapayor! Yapay zeka temelli bölümler yüksek sıralamalı öğrenciler tarafından tercih edildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu eğitim yılı itibarıyla üniversitelerde faaliyete geçen yapay zeka temelli teknoloji ve bilişim alanlarındaki yeni bölümler, YKS sonuçlarına göre yüksek sıralamadaki öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Operatörlüğü gibi lisans ve önlisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne 3 bin 51, Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği'ne 3 bin 793, İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği bölümüne ise 4 bin 963'üncü sıradan öğrenci yerleşti.

    ŞİRKETLERDE YER AÇILIYOR
    İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş, yapay zeka temelli program mezunlarının veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Üstündağ da "Finanstan tutun da perakendeye ya da endüstriyel imalat alanından lojistiğe kadar, telekomünikasyonun da işin içinde olduğu çok fazla farklı sektör var. Tüm şirketler kendi içinde veri analitiği ile ilgili departmanlarını oluşturmaya başladı" dedi.

    İLK SINIFTA STAJ

    İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Fatma Elif Uçar, bu bölümü tercihlerinde ilk sıralara yazdığına dikkati çekerek, "Bölümün bu kadar çok yönlü ve geniş bir yelpazeye hitap etmesi benim için çok cazipti" değerlendirmesinde bulundu. İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Yiğit ise "Daha birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen bir yapay zeka şirketinde staj yapıyorum ve yarı zamanlı çalışma fırsatı bulabiliyorum. Bu durum iş imkanları açısından umut verici" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Beşar Esad hem ülkeyi hem ekonomiyi enkaza çevirdi: Bankalar boşaldı Suriyeliler mağdur oldu