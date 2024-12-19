Gençler tercih "yapay"or! Yapay zeka temelli bölümler yüksek sıralamalı öğrenciler tarafından tercih edildi

Bu eğitim yılı itibarıyla üniversitelerde faaliyete geçen yapay zeka temelli teknoloji ve bilişim alanlarındaki yeni bölümler, YKS sonuçlarına göre yüksek sıralamadaki öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Operatörlüğü gibi lisans ve önlisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne 3 bin 51, Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği'ne 3 bin 793, İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği bölümüne ise 4 bin 963'üncü sıradan öğrenci yerleşti.

ŞİRKETLERDE YER AÇILIYOR

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş, yapay zeka temelli program mezunlarının veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Üstündağ da "Finanstan tutun da perakendeye ya da endüstriyel imalat alanından lojistiğe kadar, telekomünikasyonun da işin içinde olduğu çok fazla farklı sektör var. Tüm şirketler kendi içinde veri analitiği ile ilgili departmanlarını oluşturmaya başladı" dedi.



İLK SINIFTA STAJ

İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Fatma Elif Uçar, bu bölümü tercihlerinde ilk sıralara yazdığına dikkati çekerek, "Bölümün bu kadar çok yönlü ve geniş bir yelpazeye hitap etmesi benim için çok cazipti" değerlendirmesinde bulundu. İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Yiğit ise "Daha birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen bir yapay zeka şirketinde staj yapıyorum ve yarı zamanlı çalışma fırsatı bulabiliyorum. Bu durum iş imkanları açısından umut verici" ifadelerini kullandı.