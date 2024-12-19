Enerjiye büyük destek! Bakan Bayraktar tek tek sıraladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önceki gün AK Parti MKYK toplantısında sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin konut enerji fiyatlarında en ucuz ikinci ülke olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, enerjide verilen devlet desteklerini de tek tek sıraladı.



Sunuma göre; elektrikte yüzde 60, doğalgazda yüzde 63 oranında destek sağlanıyor. Ayrıca enerji fiyatları birkaç başlıkta kıyaslandı. Avrupa başkentleri açısından kıyaslandığında ucuzlukta Türkiye elektrikte 1., doğalgazda 2., benzinde 3., motorinde 4. sırada. (Fatma GÖKSU)