Kadraj Galeri Kadraj İkon Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı 7 milyon çalışan tarafından merak ediliyor. 10 Aralık'ta toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nda taraflar herhangi bir rakam telaffuz etmezken gözler bugükü toplantı sonrasında yapılacak açıklamada. Öte yandan 2025 asgari ücret zammı için birçok senaryo da bulunuyor. İşte konuşulan zam senaryoları ve asgari ücret hesaplaması...

Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 06:53
Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

7 milyon çalışanın dört gözle beklediği 2025 asgari ücret zammında gözler ikinci toplantı bugün yapılacak.

GÖZLER SAAT 14'TE

10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işverenin bir araya geldiği toplantının ikincisi saat 14:00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

VERİLER MASADA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugünkü toplantıda ekonomik verileri masaya yatıracak. İşçi ve işveren kesimi henüz bir rakam vermezken sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

İLK TOPLANTIDA TARAFLAR NE DEDİ?

10 Aralık'ta gerçekleşen ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." Şeklinde konuşmuştu.

Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da 2025 asgari ücret zammında öngörülen enflasyon rakamlarının dikkate alınmayacağını ifade ederek "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.

Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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