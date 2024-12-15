Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları

İLK TOPLANTIDA TARAFLAR NE DEDİ?

10 Aralık'ta gerçekleşen ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." Şeklinde konuşmuştu.